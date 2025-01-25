Путин согласился с тезисом Трампа о том, что у него украли победу-2020 и что если бы Трамп был президентом, то войны в Украине бы не было.

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Так пуйло публично подтвердило, что Трамп круче его, но сам Трамп неожиданно признал, что есть и человек круче его самого — ким чен ын.

"Кажется, я ему нравился", — ностальгически вспомнил Трамп, то есть не "он мне", а именно "я ему"!!! Вот кто первый!

В этом новом мире ищет своё место и Украина. Президент наш, комментируя Трампово стремление расширить США, грамотно уклонился от осуждения и просто сказал, что если за счёт россии, то почему нет?

Таким образом, наконец Украина на высшем уровне перестала увязывать СВОЮ территориальную целостность с надоевшим механическим соблюдением этого принципа во всём многообразном мире.

Это, наконец, открывает нам дорогу к признанию суверенитета, например, дружеского Косово, а также права Израиля разрывать на куски террористическое "государство" палестину и, конечно, права Соединённых Штатов на Гренландию и Панамский канал, не говоря уже о том, что так называемый калининград это на самом деле Кёнигсберг или вообще Крулевец.

Ну а в Америке, создавая принципиально новый мир, уже открыто "посягают" на Конституцию, планируя подкорректировать в ней не только право на гражданство по рождению, но и запрет на третий (если не подряд!) президентский срок, то есть подправить её как раз для Трампа.

Анализируя весьма запутанный текст статьи 5 Конституции США, я сделал вывод, что для внесения в Конституцию очередной поправки необходимо и достаточно иметь поддержку трёх четвертей штатов.

В этой связи напомню о Плане Амара, согласно которому каждый штат может присоединиться к соглашению, по которому на президентских выборах выборщики от этих штатов должны голосовать за кандидата, победившего не в штате, а по стране в целом, что выгодно лишь демократам, которые при действующей системе проигрывают, а при такой выиграли бы и в 2000-м, и в 2016-м.

Так вот, с 2007-го года обнаружилось только 18 штатов, поддержавших этот Amar Plan, то есть остальные 32 штата — твёрдо республиканские, хотя численность их населения и не так велика, как в демократических.

В то же время нужные для принятия поправки к Конституции 3/4 штатов — это 38, так что не хватает лишь 6, которые ещё есть время найти, то есть изменить под Трампа Конституцию гораздо проще, нежели сберечь ему на соответствующее время жизнь.

Но пока жив — он свой, он новый мир построит, и Украина должна подстраиваться. Похоже, уже начала. Ибо [американская] власть поменялась. Даже если не все это заметили.