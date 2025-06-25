"Украина может победить": кандидат Трампа на должность главкома войск США в Европе сделал неожиданное заявление

Кандидат президента Дональда Трампа на должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сделал заявление относительно Украины. Он выразил уверенность в ее способности одержать победу в войне с Россией.

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Также Гринкевич во время слушаний в Сенате США по утверждению его кандидатуры отметил силу духа украинского народа в условиях масштабной угрозы. Об этом пишет The Guardian.

"Я думаю, что Украина может победить. Я думаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с упорством, которое нам трудно себе представить", – сказал кандидат на ключевую военную должность в Европе.

Кто такой Алексус Гринкевич

Алексус Дж. Гринкевич является действующим директором операций J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне. Его назначение предложил министр обороны США Пит Хегсет, по согласованию с Трампом, который номинировал его на ключевую должность в НАТО.

В случае утверждения Сенатом, Гринкевич займет две чрезвычайно важные роли:

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе;

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США.

Обе должности являются критическими для координации западной поддержки Украины и ответа на угрозы со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм расспросил министра обороны США Пита Хегсета и нового председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Дэна Кейна о позиции администрации президента Дональда Трампа в отношении России. В частности, его интересовало, остановится ли российский диктатор Владимир Путин на Украине.

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