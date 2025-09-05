Украина могла получить от Азербайджана самолеты МиГ-29 – СМИ

Вооруженные силы Украины, которые имеют истребители МиГ-29 в качестве военной помощи от других стран, могли часть этих самолетов "неофициально получить" от Азербайджана. Так или иначе, за время полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ точно пользовались азербайджанскими истребителями МиГ-29. Но если Баку и предоставлял Киеву такие самолеты, то негласно. Поэтому количество переданных бортов неизвестно.

Об этом сообщают эксперты The War Zone. Они ссылаются на несколько фотографий, на которых изображены МиГ-29 ВВС Украины в характерной схеме камуфляжа военных Азербайджана.

Камуфляж, который используют военные Азербайджана, отличается необычным сочетанием синего, серого и фиолетово-серого цветов.

Дата и место съемки первого снимка (ниже) неизвестны, но понятно, что самолет выполняет боевую задачу, поскольку оснащен ракетами класса "воздух-воздух".

"Неясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву бесплатно, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию. Также неясно, были ли другие экземпляры перекрашены в украинский камуфляж, который скрыл бы их прежнюю принадлежность. Однако есть предположение, что Азербайджан мог "неофициально" предоставить Украине эти самолеты вместе другой поддержкой в виде высокоточных бомб, 82-мм минометов и горючего", – утверждают эксперты TWZ.

Другое фото, которое доказывает, что в Украине есть указанные истребители из Азербайджана, было сделано летом 2022 года. На фотографии можно рассмотреть сразу три азербайджанских МиГ-29, проходящих ремонт на Львовском государственном авиационном ремонтном заводе.

Издание предполагает, что самолеты могли оказаться в Украине еще до полномасштабного вторжения россиян – вполне официально, для ремонта – и уже потом Баку позволил отдать эту технику ВСУ.

Отношения Азербайджана и Украины улучшились

Официальный Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Однако такие откровенные заявления от президента Азербайджана ранее звучали, мягко говоря, не часто. Но в последнее время азербайджанский лидер не стесняется повторять, чтоУкраина страдает именно из-за неспровоцированной российской агрессии.

Дело в том,что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", за что Москва отказалась приносить извинения. Причем события июля-августа настолько обострились, что в среде российских пропагандистов звучат призывы начать против Баку "специальную военную операцию".

Как сообщал OBOZ.UA, пилот воздушного командования "Запад" с позывным Sava на истребителе МиГ-29 выполнил фигуру высшего пилотажа "бочку " – причем это произошло во время одного из боевых вылетов защитника для уничтожения российской техники и личного состава. Как это происходило, можно посмотреть здесь.

