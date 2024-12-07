'Украина категорически отвергает любые обвинения': в МИД ответили Ирану на упреки касательно Сирии

К ситуации в Сирии, где оппозиция вытесняет войска диктатора Башара Асада, Украина не причастна. Наша страна не вмешивается в дела других государств, подчеркнули в МИД.

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Об этом представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил на брифинге. "Украина категорически и решительно отвергает любые безосновательные обвинения о якобы нашей причастности к обострению ситуации в Сирии. Украина, в отличие от России, придерживается норм международного права, принципов незыблемости суверенитета и территориальной целостности других стран. Мы не вмешиваемся в их дела", – сказал дипломат.

Таким образом он ответил на обвинения со стороны Ирана. Тегеран 6 декабря заявил, что Киев якобы продает американское оружие сирийским повстанцам.

Тихий указал, что ухудшением ситуации в Сирии в течение многих лет занимались Россия и Иран.

А главная причина гражданской войны, а сейчас и "угрозы выживания Сирии как единого государства" – это преступления режима Башара Асада против собственного народа.

"Мы видим, что Россия не может воевать на два фронта. Это очевидно сейчас из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери Российской Федерации в Украине привели к тому , что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники, и оставила своего союзника – режим Асада – без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск в Сирии", – сказал представитель украинского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Путин на международной арене будет поддерживать Башара Асада до тех пор, пока оба преступных режима будут существовать. Но что касается военной помощи, то сейчас России практически все ее военные силы нужны на войне против Украины.

– 3 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское Главное управление разведки якобы готовит и вооружает сирийских повстанцев.

– Министерство иностранных дел Украины ранее отмечало, что основную ответственность за ситуацию в Сирии несут Россия и Иран.

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