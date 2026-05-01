Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным впервые за год не вызвал острой реакции в Украине. В Киеве все больше воспринимают такие контакты как формальность без реального влияния на ход войны или перспективы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора между лидерами США и РФ поручил своей команде выяснить его детали... Об этом сообщает The New York Times.

В частности о предложениях короткого перемирия в мае. Зеленский не спешит немедленно контактировать с американской стороной или созывать консультации с европейскими союзниками, как это было раньше.

В украинском политикуме объясняют изменение подхода тем, что многочисленные предыдущие разговоры между Трампом и Путиным не дали ощутимых результатов. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко отметил, что такие контакты больше не привлекают значительного внимания из-за их неэффективности.

Ожидается, что Украина может согласиться на краткосрочное прекращение огня 9 мая, однако это решение рассматривается скорее как дипломатический жест, чем шаг к устойчивому миру. В Киеве неоднократно подчеркивали скепсис относительно временных перемирий из-за опыта их нарушений в прошлом.

Изменение настроений прослеживается и среди населения. Если после победы Трампа на выборах в конце 2024 года большинство украинцев возлагали на него надежды, то сейчас около трех четвертей считают его политику неблагоприятной для Украины.

Причиной стали многочисленные контакты между Трампом и Путиным, во время которых американский президент поддерживал подходы, потенциально выгодные России, в частности идею переговоров без прекращения боевых действий или требования территориальных уступок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился полтора часа, вряд ли был рутинным контактом. Инициатива со стороны Кремля накануне символически важных для России майских дат выглядит как попытка решить сразу несколько задач.

