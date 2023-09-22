Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем, - Зеленский

В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели переговоры. По итогам встречи глава государства подвел итоги.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Президент отдельно поблагодарил Соединенные штаты Америки за предоставление нового пакета военной помощи (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень важна встреча с Президентом Байденом, его командой. Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас", – сообщил глава государства.

Владимир Зеленский доложил, что в ходе встречи с Байденом они обсудили системное усиление защиты и оборонных возможностей Украины.

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Кроме того, президент доложил и про важную договоренность – Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем.

"Готовим промышленную базу для производства систем ПВО и других необходимых вещей в копродукции", – добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна обеспечить надежную защиту от повторения агрессий.

"Ужесточение наших институтов, Украинского государства, восстановление страны после боевых действий, международное сотрудничество – сегодня успели обсудить многие темы. Спасибо, Америка! Спасибо, господин Президент Байден!", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

В Министерстве обороны США отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что Белый дом якобы уже близок к решению о передаче украинской армии ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что пока нет новой информации об этом.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем предполагалось.

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