Украина и Норвегия завершили работу над текстом соглашения о безопасности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Норвегии и Украины уже готовы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Команды стран уже финализовали текст этого документа.

Соглашение будет подписано "при первой возможности". Об этом глава государства написал на своем аккаунте в социальной сети Х в четверг, 23 мая.

Президент провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Глава норвежского правительства, как отметил Зеленский, подтвердил участие Осло в Самите мира, который состояится в июне в Швейцарии.

Также лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя в Украине и оборонное сотрудничество.

Президент Украины отметил, что поблагодарил коллеге за "конкретные действия по изоляции России".

Отметим, что Украина уже подписала девять соглашений по безопасности: с Британией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Также Киев ведет соответствующие переговоры с США, Норвегией, Эстонией, Португалией, Испанией, Швецией и другими странами.

1 мая Зеленский заявил, что продолжается работа с партнерами над еще семью новыми документами по безопасности, которые усилят Украину на период до вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая Украина и Швеция начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения Зеленского и как продолжение его недавнего телефонного разговора с премьер-министром Швеции.

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