Украина и Швеция начали переговоры по заключению договора безопасности: что известно

Украина и Швеция во вторник, 21 мая, начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и продолжая его недавний телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщили в Офисе президента. Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква.

Он поблагодарил Швецию за значительную поддержку Украины, в том числе военную, в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

"Важно, что сегодня мы ведем переговоры со Швецией как с новым членом НАТО. Рассчитываем на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества сотрудничества со Швецией по всем стратегическим направлениям, что найдет отражение в нашем двустороннем соглашении", – отметил Жовква.

Стороны подробно обсудили положения проекта документа и согласовали дальнейшие шаги для скорейшей его финализации и подписания.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции приняло решение выделить 28 миллионов евро в поддержку обороноспособности Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. Из указанной суммы 18 миллионов евро передадут коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины, а 10 миллионов евро направят в фонд НАТО для Украины.

Также в Швеции не исключили, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

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