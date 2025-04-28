"Украина хочет мира больше всех в мире": Сибига объяснил, что для этого нужно, и указал на ошибочность предположений об успехе РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина больше всего в мире хочет окончания войны. Наша страна никогда не стремилась к вооруженному конфликту, но сейчас активно работает с партнерами ради установления справедливого мира.

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Об этом дипломат сообщил в соцсети X. Он подчеркнул, что для достижения мира нужно усиливать давление на Россию и наращивать поддержку Украины, чтобы Москва не питала иллюзий относительно возможности изменить ход войны в свою пользу.

"Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире. Мы никогда не хотели этой войны, и мы хотим, чтобы она закончилась как можно скорее", – отметил Сибига, добавив, что Киев вместе с США, европейскими странами и другими союзниками ведет активную работу по урегулированию конфликта.

По его словам, этот процесс должен основываться на точной информации, предположениях и реальных оценках ситуации. Сильное международное давление и поддержка Украины будут заставлять Кремль задуматься о прекращении войны вместо ее дальнейшего разжигания.

"Нам нужно давление на Россию и четкое усиление Украины, что избавит Москву от любых иллюзий относительно того, что она может переломить ход событий в свою пользу. Такие меры заставят Кремль рассмотреть вопрос о прекращении войны, а не о ее расширении", — написал министр.

Сибига отметил, что ситуация на фронте остается напряженной, ведь каждый день украинские военные отражают жестокие атаки врага и удерживают оборону против преобладающего количества врага. Несмотря на это, российская армия не смогла достичь значительных успехов, не смогла прорвать фронт, не достигла стратегического успеха ни на одном из направлений и несет большие потери.

Дипломат назвал неправильным всеобщее предположение о том, что Россия выиграет войну. Оно основывается на недооценке Украины и переоценке возможностей РФ — эта схема уже неоднократно оказывалась неправильной, но "люди продолжают попадать в ту же ловушку".

На самом деле наступательные действия россиян замедлились в прошлом году и этой зимой, отметил Сибига. Украине удалось стабилизировать линию фронта и даже вернуть отдельные территории на территории Покровска и других районах. При этом Россия осуществляет минимальные и "чрезвычайно дорогие" продвижения, понеся ежедневные потери более тысячи солдат убитыми и ранеными.

"Это самые кровавые квадратные метры, которые любая армия захватывала в современной истории", – подчеркнул глава МИД. Он добавил, что из-за огромных потерь Кремль был вынужден обратиться за помощью в Северную Корею. В боях на территории Курской области участвовало более 12 тысяч северокорейских военных, которые использовались как "одноразовые и недорогие человеческие ресурсы".

Несмотря на планы РФ вернуть Курскую область через несколько месяцев, российские военные не смогли этого сделать даже через девять месяцев. По нынешним темпам захвата Донетчины Москве может понадобиться еще много лет, чтобы взять ее всю под контроль, считает Сибига.

"Учитывая текущие события, никто не должен упускать из виду более широкую картину, которая демонстрирует, что полномасштабное вторжение России было полной катастрофой. Оно началось как блицкриг с целью уничтожения Украины и свержения ее руководства за считанные дни", — отметил министр.

Полномасштабное вторжение России явилось полной катастрофой для Кремля. Несмотря на потери более 950 тысяч солдат убитыми и ранеными в бою, Россия за три года не смогла захватить ни одного дополнительного регионального центра в Украине. Сибига напомнил, что Херсон был единственным, но Украина уволила его в 2022 году вместе с более чем половиной оккупированных территорий.

Украина со своей стороны существенно укрепила оборонную промышленность. Сегодня страна самостоятельно обеспечивает около 40% своих военных нужд, в том числе производя 95% беспилотников, активно уничтожающих враждебные цели на фронте.

Украина расширила свою оборонную промышленность в шесть раз и теперь самостоятельно удовлетворяет примерно 40% своих военных потребностей. Только в марте 2025 года Украина производит 95% беспилотников, отвечающих за примерно 77 000 уничтоженных российских целей на передовой. Эта цифра на 10% выше, чем в феврале, и мощности Украины с использованием беспилотников увеличиваются еженедельно. В общей сложности, до трех четвертей целей на передовой уничтожаются беспилотниками", – отметил Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация провела в Лондоне встречи с американскими и европейскими представителями. В ее состав вошли министры обороны и иностранных дел Рустем Умеров и Андрей Сибига, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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