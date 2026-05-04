Украина готова к открытию шести переговорных кластеров с ЕС, - Зеленский

Украина заявила о готовности к следующему этапу евроинтеграции и открытию переговорных кластеров с Европейским Союзом. Киев рассчитывает на быстрый прогресс в процессе вступления.

Отдельно обсуждались финансовая поддержка и подготовка к зимнему периоду. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, глава государства провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, во время которой стороны обсудили ход евроинтеграции Украины.

Ключевой темой стало открытие переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Зеленский отметил, что Украина технически полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров.

"С Президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова", – сообщил президент.

Отдельно президент поблагодарил Антониу Кошти за поддержку Украины и личные усилия в разблокировании финансового пакета помощи объемом 90 миллиардов евро.

По словам Зеленского, важно, чтобы эти средства были направлены как можно скорее, поскольку они критически необходимы для подготовки Украины к зимнему периоду.

"Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме", – резюмировал президент.

Напомним, во время встречи лидеров ЕС, Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он подчеркнул необходимость определить четкую дату начала этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что полноценное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз маловероятно. По его словам, сейчас речь может идти лишь о "тесной интеграции" без права голоса в заседаниях Европейского Совета.

