'Украина думала, что победит': Трамп сделал новое заявление о войне и раскритиковал Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 26 августа вновь сделал заявление о войне в Украине. На этот раз он заявил, что Украина была уверена в своей победе, несмотря на то, что страна-агрессор "в 15 раз больше".

И, как и много раз ранее, Трамп сказал, что в войне в Украине виноват его предшественник Джо Байден. Такие заявления американский президент сделал во время традиционного общения с журналистами в Белом доме.

"Война очень сложная, очень ужасная. Но на войне никогда не знаешь, чего ждать. Люди идут на войну, думая, что выиграют ее. А потом ее проигрывают, теряют свою страну и миллионы жизней. Никто не идет на войну, думая, что проиграет. Я уверен, что Украина думала, что победит", – в частности, сказал он.

Трамп также спросил, возможно ли "победить кого-то, кто в 15 раз больше вас". Именно поэтому, отметил президент США, его предшественник "Байден не должен был этого допустить".

Интересно, что на просьбу прокомментировать заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова – последний, напомним, недавно выдал, что российский диктатор не будет встречаться с президентом Украины, потому что Зеленский якобы нелегитимный – Трамп сказал, что все заявления Кремля не надо принимать во внимание.

"Не важно, что они говорят. Стив Виткофф может ответить, но я также могу ответить: не важно, что они говорят. Все они там занимаются позерством, поэтому все это ерунда", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский лидер похвастался тем, что Штаты больше не тратят деньги на Украину, потому что теперь Америка продает свое вооружение странам НАТО и зарабатывает на этом. Причем президент США заверил, что "не хочет зарабатывать на Украине", а стремится к завершению войны, которую против нашего государства развязала Россия.

А тем временем рейтинг Дональда Трампа уже значительно упал, недовольство американцев его действиями растет. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства.

