'Украина должна выполнить домашнее задание': Порошенко оценил перспективы саммита НАТО в Гааге для Киева

Украина должна стать полноценным членом НАТО, поскольку именно это предоставит Киеву столь необходимые сейчас гарантии безопасности.

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Об этом заявил Петр Порошенко, участвующий в работе межпарламентского совета Украина – НАТО в Брюсселе. Он также прокомментировал, есть ли у Украины шанс получить приглашение в Альянс уже на саммите в Гааге.

"В штаб-квартире НАТО проходит Межпарламентский совет Украина – НАТО. Чрезвычайно важное событие, в котором участвует и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и руководитель военного штаба НАТО генерал Адамчик, и президент Парламентской ассамблеи НАТО. Было подчеркнуто значение парламентской дипломатии для обеспечения продвижения интересов Украины в НАТО и ускорения предоставления Украине приглашения", – сообщил Порошенко.

"Ключевым было выступление генерального секретаря НАТО. Я его знаю очень много лет. Мы совместно работали и в расследовании по привлечению к ответственности виновных в террористической атаке на рейс МН-17, и относительно сложнейшей ратификации во время его премьерства ассоциации Украины с Европейским Союзом, где была пресечена попытка России заблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации. Я с большой надеждой отношусь к перспективам работы нового генерального секретаря. Он большой мой друг и он большой друг Украины. И это было в очередной раз подтверждено", – отметил Порошенко.

Генсек заявил о продолжении финансирования Украины от НАТО, что они продолжают обеспечение оружием, что они продолжают неуклонную поддержку со стороны всех стран-членов. Украина, со своей стороны, должна выполнить свое домашнее задание. В первую очередь, как сказал генсек НАТО, это обеспечение принципа верховенства права, обеспечение основополагающих принципов – это ключевое. И обеспечение защиты прав оппозиции, защиты прав СМИ", – констатирует пятый президент.

Он отметил, что Марк Рютте глубоко осведомлен об украинской политике. "Также договорились о координации действий накануне подготовки саммита НАТО в Гааге. Это родная страна генерального секретаря, и мы настаиваем на том, чтобы было сделано все необходимое, чтобы Украина получила приглашение", – сказал Порошенко.