В 1858-1860 годах россия, пользуясь тяжёлым положением Китая, навязала ему последовательно 3 договора — Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский, по которым Китай потерял более полутора миллионов квадратных километров исконных китайских территорий.

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С тех пор Китай претендует, хотя и тихо, на Амурскую область, Еврейскую АО, юг Хабаровского края, Приморский край, Республику Тыва и частично на Забайкальский край и Республику Бурятия.

Китайские территориальные претензии к мордору иногда поддерживает Запад — например, Ангела Меркель в 2014 году подарила Си Цзиньпину немецкую карту 1735 года, согласно которой всё это тогда было в Китае, то есть намёк сделала весьма откровенный.

Считаю, сейчас было бы очень уместным, если бы аналогичный намёк сделала Украина — но именно намёк, ибо вообще мы, конечно, за территориальную целостность стран согласно общепризнанным границам.

К примеру, можно было бы подарить презентабельно оформленные исторические документы касательно Мао Цзедуна, из которых следует, что он требовал у Сталина возврата этих территорий, но тот, прямо ему не отказывая, фактически арестовал Мао во время официального визита Председателя ЦК КПК в ссср, не выпуская его с дачи почти 3 месяца с 16 декабря 1949 года по 14 февраля 1950 года, пока он всё не понял самостоятельно.

Намекать надо постоянно и настойчиво, чтобы Си было стыдно перед китайцами за свою нерешительность в такое уникально удобное для восстановления исторической справедливости время.