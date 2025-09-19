"Украина доказала, что готова пойти на мирное соглашение": посол США при НАТО сказал, что должны сделать союзники
Украина согласится на замораживание линии фронта, если получит реальные гарантии безопасности от международных партнеров.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business. Уитакер подчеркнул, что гарантии должны обеспечить способность Украины защищать себя, и в этом важно также присутствие европейских военных.
По его словам, именно такие условия могут позволить президенту Владимиру Зеленскому заключить соглашение для прекращения войны.
"Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если они получат гарантии безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения. Теперь нужно лишь убедиться, что это произойдет", – отметил посол.
Посол также отметил, чтоаргументы российского президента не имеют значения, и согласование условий обеими сторонами является ключом к урегулированию. По его мнению, основа для соглашения уже существует, и "было достаточно дискуссий", чтобы двигаться вперед.
Напомним, ранее Мэттью Уитакер заявил, что российскую угрозу часто преувеличивают, ведь РФ не достигла значительных успехов в войне против Украины. В эфире Fox News он отметил, что украинские силы вернули часть территорий, что свидетельствует о слабости России.
Посол также отметил, что из-за экономического падения Москве все труднее будет вести войну.
Также сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что прямых переговоров с РФ о завершении войны пока нет. Сейчас обсуждаются только гуманитарные вопросы, в частности обмены военнопленными.