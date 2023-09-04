Уклонистов от мобилизации начнут возвращать в Украину? Есть ли механизм и как все должно происходить: разъяснение

Военнообязанных украинцев, которые выехали из страны во время войны, купив справки у коррумпированных должностных лиц военно-врачебной комиссии (ВВК), могут вернуть в Украину. Не исключено, что в дальнейшем уклонистов ждет наказание по нормам Уголовного кодекса.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, использование фальшивых справок ВВК является достаточным преступлением для проведения экстрадиции.

Он подчеркнул, что для возвращения гражданина Украины с территории других стран нужно юридическое основание. Речь идет о зарегистрированном уголовном производстве, в котором определенное лицо приобрело статус подозреваемого.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, сообщать о подозрении", – пояснил Вениславский.

Нардеп говорит, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе и является использованием фальшивых документов. За это в Украине, согласно Уголовному кодексу, предусмотрена ответственность.

Напомним: в конце августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором решили устроить ревизию выводов военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения РФ

Вениславский отметил, что Офис омбудсмана планирует в течение трех недель завершить работу по проверке всех ВВК, которые есть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюска отметил, что в Верховной Раде уже готовят к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для граждан, возвращаемых из-за границы в Украину во время войны. По его словам, это позволит запустить механизм экстрадиции прежде всего для украинских топ-коррупционеров, а впоследствии очередь дойдет и до тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

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