'Указ действительно незаконный': адвокаты Порошенко подали апелляцию на решение Верховного суда по санкциям

Адвокаты Петра Порошенко уже подали апелляцию на решение Верховного Суда об отказе в отмене незаконных санкций. Ограничения были введены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Об этом решении сообщил адвокат Илья Новиков в эфире "5 канала".

"Мы уже подали апелляцию, мы не стали дожидаться полного текста решения. Мы убеждены, что что бы мы там ни прочитали, это не отвлечет нас от нашей убежденности в том, что указ действительно незаконный. И соответствующее решение об отказе в удовлетворении иска также незаконно обосновано", – сказал он.

Новиков добавил, что ЕСПЧ уже принял к рассмотрению один из аспектов этого дела.

"ЕСПЧ принял к рассмотрению вопрос о том, является ли законной и соответствующей Европейской конвенции о защите прав человека ситуация, когда указ о санкциях не может быть временно приостановлен судом", – рассказал адвокат.

По его словам, в Кодексе административного судопроизводства есть норма, гласящая, что указы президента суд не может временно приостанавливать, такой меры пресечения не существует, также нет исключения для указа о санкциях.

"В большинстве стран, которые используют этот механизм санкций, есть определенные исключения. Если речь идет о человеке, который в данный момент находится на территории этой страны, обычно это не гражданин этой страны, поскольку абсолютно большинство, в том числе европейские страны, не применяют санкции против своих граждан. Но если так случилось, что человек физически находится в стране, то обязательно либо суд это решает, либо это решают органы, применяющие санкции, обязательно предусматриваются определенные расходы — оплата услуг юристов, например, бытовые расходы. Каждый раз, когда Порошенко заправляет свой мотоцикл, он нарушает закон", – пояснил Новиков.

Адвокат подчеркнул, что "Зеленский запретил ему все без исключения договоры и сделки".

"Покупать бензин, покупать еду – это тоже договор, это тоже сделка. Это незаконно", – подытожил он.