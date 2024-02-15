Прошел один год и триста пятьдесят четыре дня войны. На фронте ситуация прежняя, то есть плохая. Но ВСУ фронт держат. Во всяком случае - пока. Надеюсь, что сил еще хватает, чтобы его удерживать.

Но уже Сырский говорит, что выбирая между потерями людей и территории, он предпочтет потерять территорию. Что, в принципе, правильно, конечно. Но характерно, что он об этом заговорил. Значит есть тема…

В Палате представителей Конгресса США все по-прежнему: спикер Джонсон утверждает, что у Палаты есть дела и поважнее, чем выделение денег Украине и Израилю и вообще, без мер по ужесточению контроля над нелегальной миграцией он не будет ставить этот закон на голосование.

Но есть уже и признаки того, что это не окончательная позиция, поскольку он при этом теперь уже добавляет: "Прямо сейчас я, конечно, этого не сделаю. Мы занимаемся процессом принятия бюджета. У нас есть неотложные сроки для этого. Вот на чем в данный момент сосредоточено внимание Палаты представителей".

То есть в его новой риторике, речи не идет о постановке закона на голосование "прямо сейчас", что (обратите внимание!) оставляет ему путь для отступления… То есть он не исключает голосования по этому закону когда-нибудь потом, но не "прямо сейчас". А это может быть и завтра, и через неделю. При желании всегда можно объяснить, что именно это он и имел в виду: ведь завтра - это не "прямо сейчас", а на следующий день.

Но все это мелкие вибрации. Пока же особой надежды на то, что он поставит закон на голосование не проглядывается. Есть, правда, еще один ход. Регламент Палаты говорит, что если не менее 218 депутатов (простое большинство) подпишут петицию с требованием поставить закон на голосование, то Джонсон будет обязан это сделать.

При наличии 212 голосов демократов, Белому Дому нужно найти еще не меньше шести республиканцев, которые будут готовы подписать эту петицию. Ну, и, разумеется, потом проголосовать за этот закон. Знающие люди пишут, что даже среди демократов есть несколько человек, которые против этого закона. Следовательно для верности нужно найти не меньше десятка республиканцев.

Позиция Трампа меняется каждый день. То он против, то он за (но только в кредит), то он опять против и т.д. Поэтому те конгрессмены-республиканцы, которые ориентируются на него, для верности говорят, что они будут голосовать против этого закона. И уж точно ни за какие коврижки они не подпишут петицию с требованием о постановке закона на голосование.

Следовательно нужно найти тех республиканцев, которые не зависят от Трампа и уверены в своей победе на осенних выборах в Конгресс даже без его поддержки. Таких немного, но они есть. Эксперты оценивают их долю в 15-20% от всей республиканской фракции в палате представителей. То есть это 30 - 40 членов Палаты представителей.

Арифметически, эта задача выглядит вполне решаемой: из 30 человек найти 10, которые согласятся пойти на конфликт с большинством фракции и с кандидатом от их партии на президентских выборах ради Украины, Израиля и Тайваня. А точнее, ради того, чтобы поддержать реноме Америки как страны, которая не бросает в беде тех, кому пообещала помощь и которые начали свою борьбу в расчете на нее.

Что ж, я думаю среди республиканцев найдутся люди, которые не захотят запятнать Америку очередным предательством. Хотя хрен его знает как все это устроено. Ведь клеймо предателя все равно ляжет в основном на Байдена, а разве это не цель республиканцев в ходе разворачивающейся предвыборной кампании?

Короче. Всё очень сложно и висит на волоске. Чем эта история закончится - я прогнозировать не берусь. Хочется надеяться, что все-таки закон примут и помощь будет оказана.

Есть и другие новости. ВСУ с помощью своих морских дронов потопили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Корабль, действительно, немаленький: 112 метров длиной. Пишут, что вместе с кораблем утонул и весь его экипаж - 87 моряков… Но так это или нет - неясно. Россияне вообще пока эту новость никак не комментируют. Но, судя по видеороликам, размещенным в интернете, это, скорее всего, правда.

Также в сети сообщают, что зафиксированы первые случаи применения ВСУ американо-шведских управляемых бомб с реактивным двигателем GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км. Я уже писал, что достоинство этих бомб состоит в том, что они относительно дешевы и их у американцев много. При этом они достаточно эффективны и точны.

Но по нынешним временам, главным достоинство этих бомб является то, что контракт на их поставку был оплачен еще в прошлом году и поэтому эти поставки будут идти вне зависимости от той мыльной оперы в Конгрессе, которую я описал выше.

Сегодня еще прошел очередной Раммштайн. На нем отсутствовал министр обороны США Ллойд Остин. Он попал в реанимацию, у него серьезные проблемы со здоровьем. Пишут, что онкология. Плохо если так: хороший мужик, боевой генерал, и за Украину.

На этой встрече было принято много разных решений, но все они не выглядят прорывом. Средства ПВО, средства для разминирования и т.д. Мне запомнилось выступление нашего министра обороны Бориса Писториуса.

Он сказал, что 2024 году Германия, с учетом тех инвестиций в оборонную промышленность, которые она уже сделала за последние два года, поставит Украине в 3 - 4 раза больше снарядов, чем поставила в 2023 году. Насколько я помню, в прошлом году Германия поставила около 200 тыс. снарядов. Вот и считайте: получается, что одна только Германия выручит Украину почти так же, как выручил Путина его дружбан Ким Чен Ын.

Вот провалиться мне на этом месте, а удержать фронт ВСУ смогут и без американской помощи. К тому же ее отсутствие отрезвляюще подействовало на европейцев и они наконец занялись своей обороноспособностью.

Например, сегодня прошла официальная информация, что Германия впервые с 1992 года потратила на оборону требуемые договором НАТО 2% ВВП. (точнее даже 2,01%). А вообще этот норматив уже выполняют 18 стран из 31 страны-члена НАТО. Так что, я думаю, к моменту прихода Трампа в Белый дом (если он состоится) тема вообще умрет и ему не к чему будет придраться.

Выше нос, дорогие мои украинцы! Ресурсы Путина не безграничны и они точно меньше, чем у Европы. А она Украину продолжает поддерживать не смотря ни на что.

Слава Украине!🇺🇦

Я не знаю, что происходит на юге сектора Газа, в Рафахе. Раньше прошла информация, что широкомасштабная операция против ХАМАС в этой части сектора Газа уже началась. Но теперь Нетаньяху говорит, что она только лишь вот-вот начнется. Причем никак не раньше, чем все мирные жители смогут уйти из Рафаха в безопасное место.

Возможно такая смена позиции вызвана тем давлением, которое оказывают на израильское руководство даже самые близкие союзники Израиля - США и Германия (не говоря уже обо всех остальных). Ведь в Рафахе собрались более миллиона жителей Газы, которые бежали из северной части сектора на юг, когда там начались бои и бомбардировки.

Так что подождем более точной информации. Думаю завтра ситуация прояснится. Такие дела…

I❤️🇮🇱