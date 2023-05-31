Уделили внимание вопросу поставок вооружения: Залужный провел разговор с генералом Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился со своим американским коллегой Марком Милли. Генералы поговорили об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории, и о возможных действиях противника.

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Об этом сам Залужный написал на своем Telegram-канале. Особое внимание было уделено очередным поставкам вооружения для защитников Украины.

"Среди наших приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Проинформировал генерала Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами", – рассказал он.

Также Залужный подчеркнул, что украинской стороне вместе с западными партнерами следует усиливать противовоздушную оборону, поскольку атаки России нарастают. Немалое значение в этом сыграет не только поставка передвижных установок ПВО, но и одобрение Пентагона на отправку в Украину истребителей F-16.

"Благодарю генерала Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины. Вместе к Победе!" – заключил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что предыдущий разговор украинского главнокомандующего с Милли прошел 19 мая. Тогда генералы обсудили острый вопрос о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал".

"Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — рассказал тогда глава ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Залужный 26 мая лично передал бойцам ВМС Украины еще один малый бронированный артиллерийский катер, которому присвоено название "Буча". Особенностью указанного катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

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