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Удары ВСУ по военным базам в Крыму – легитимные, но после окончания войны встанет важная задача, – Нуланд

Марина Лисничук
Новости политики
2 минуты
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Удары ВСУ по военным базам в Крыму – легитимные, но после окончания войны встанет важная задача, – Нуланд

Соединенные Штаты Америки считают временно оккупированный Крым территорией Украины, которую Россия превратила в свою огромную военную базу. И Вашингтон не станет противодействовать решению Киева атаковать военные объекты страны-агрессора на полуострове.

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Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Как передает "Укринформ", она выступила во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги.

"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут относительно Крыма в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но мы признаем, что Крым – это Украина", – подчеркнула политик.

Она напомнила, что как только российские оккупационные власти захватили Крым, то сразу прибегли к массовым нарушениям прав человека на полуострове: преследовали крымских татар и других граждан, которые не соглашались с оккупацией.

"Кроме того, Российская Федерация превратила Крымский полуостров в большую военную базу, которую использовала для масштабного наступления на остальную территорию Украины", – добавила Нуланд.

Поэтому, подчеркнула она, военные базы РФ в украинском Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ.

В то же время заместитель главы Госдепа США предположила, что Украина не добьется безопасности, если Крым по меньшей мере не будет полностью демилитаризован.

Удары ВСУ по военным базам в Крыму – легитимные, но после окончания войны встанет важная задача, – Нуланд

По ее словам, Вашингтон рассматривает возможности для поставок Киеву не только вооружения, которое нужно уже сейчас на поле боя для победы, но и таких средств, которые помогут сдерживать российского агрессора уже после завершения войны.

По убеждению Нуланд, для этого украинскому государству необходима развитая и устойчивая система противовоздушной обороны. Также, добавила она, украинской армии понадобится гораздо более крепкая оборона границ, лучшие радары и системы раннего предупреждения, "чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес объяснил, почему так важно освободить Крым. Он подчеркнул, что Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить экономику, пока полуостров находится под оккупацией РФ.

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