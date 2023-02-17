Удары ВСУ по военным базам в Крыму – легитимные, но после окончания войны встанет важная задача, – Нуланд

Соединенные Штаты Америки считают временно оккупированный Крым территорией Украины, которую Россия превратила в свою огромную военную базу. И Вашингтон не станет противодействовать решению Киева атаковать военные объекты страны-агрессора на полуострове.

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Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Как передает "Укринформ", она выступила во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги.

"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут относительно Крыма в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Но мы признаем, что Крым – это Украина", – подчеркнула политик.

Она напомнила, что как только российские оккупационные власти захватили Крым, то сразу прибегли к массовым нарушениям прав человека на полуострове: преследовали крымских татар и других граждан, которые не соглашались с оккупацией.

"Кроме того, Российская Федерация превратила Крымский полуостров в большую военную базу, которую использовала для масштабного наступления на остальную территорию Украины", – добавила Нуланд.

Поэтому, подчеркнула она, военные базы РФ в украинском Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ.

В то же время заместитель главы Госдепа США предположила, что Украина не добьется безопасности, если Крым по меньшей мере не будет полностью демилитаризован.

По ее словам, Вашингтон рассматривает возможности для поставок Киеву не только вооружения, которое нужно уже сейчас на поле боя для победы, но и таких средств, которые помогут сдерживать российского агрессора уже после завершения войны.

По убеждению Нуланд, для этого украинскому государству необходима развитая и устойчивая система противовоздушной обороны. Также, добавила она, украинской армии понадобится гораздо более крепкая оборона границ, лучшие радары и системы раннего предупреждения, "чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес объяснил, почему так важно освободить Крым. Он подчеркнул, что Украина не будет в безопасности и не сможет восстановить экономику, пока полуостров находится под оккупацией РФ.

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