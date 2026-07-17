Удары Украины по кораблям РФ в Азовском море стали крупнейшей морской операцией за полвека – FT

Атаки украинской армии по кораблям "теневого флота" России" в Азовском море стали крупнейшей и самой интенсивной морской операцией почти за полвека. По данным издания, за девять дней украинские силы поразили более 110 российских судов.

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Об этом сообщает Financial Times. В результате корабли остаются на плаву, но теряют управление.

Что известно

По данным издания, украинские дроны с высокой точностьюпоражают рулевые рубки или трубопроводы, по которым нефть перекачивается в бортовые резервуары. Так в Азовском море были уничтожены танкеры, перевозившие нефть в обход международных санкций, а паромы обеспечивали военную логистику российской армии, о чем сообщали в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что цель операции – систематически ликвидировать российскую морскую логистику.

"Мы интенсивно уничтожаем российский теневой флот в Азовском море, перерезая пути снабжения Крыма и военной группировки в оккупированных областях Украины", – цитирует его издание.

Операция направлена на то, чтобы затруднить снабжение российских войск на временно оккупированных территориях Украины, а также помешать экспорту нефти и нефтепродуктов. Кроме того, отмечается,что в России начали перенаправлять часть зернового экспорта из портов Азовского моря по другим альтернативным маршрутам.

Напомним, за ночь с 16 на 17 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 кораблей теневого флота России в Черном море. Всего за 12 суток операции в акватории обоих морей поражено уже 159 кораблей, большинство из которых подбито в Азовском море, где атаки начались раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что Россия активизировала новые схемы переработки и транспортировки нефтепродуктов на фоне дефицита топлива, возникшего после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре государства-агрессора. По данным украинской разведки, для этого Кремль использует индийскую компанию Nayara Energy.

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