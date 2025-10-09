Удар по Урсуле, повышение ставок от Трампа и возвращение Меркель, которой аплодируют в Кремле: как это все скажется на Украине. Интервью с Бессмертным

В четверг, 9 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен снова окажется под шквалом политического давления: менее чем за три месяца две политические группы – ультраправая "Патриоты за Европу" и "Левые" – внесли отдельные вотумы недоверия относительно ее работы. Такое одновременное внесение двух вотумов беспрецедентно и подчеркивает длительное давление на главу Еврокомиссии, которая ранее уже отразила попытки ультраправых обвинить ее в непрозрачности действий во время пандемии. Несмотря на это, проукраинская позиция фон дер Ляйен оставалась ключевой для формирования политики ЕС по поддержке Украины, включая финансовую, гуманитарную и оборонную помощь. Угроза ослабления ее позиций или потери власти ставит под вопрос эффективность этой поддержки и стабильность координации с Брюсселем.

В то же время на международном фронте США под руководством Дональда Трампа демонстрируют готовность к серьезным шагам: президент США заявил о практическом решении предоставить Украине ракеты Tomahawk, одновременно подчеркнув необходимость проверки планов их использования. Радиус действия таких ракет охватывает ключевые военные и промышленные объекты России, а их появление в Украине потенциально способно заставить Кремль сесть за стол переговоров или, наоборот, искать новые пути эскалации.

Ситуацию осложняют и внешнеполитические комментарии бывших европейских лидеров, которым аплодируют в Кремле. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, пытается объяснить начало агрессии России против Украины действиями Польши и стран Балтии, параллельно снимая с Орбана любые обвинения в пророссийской политике. Такие заявления усиливают внутриполитическое напряжение в ЕС и формируют неоднозначные сигналы о единстве Запада.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Урсула фон дер Ляйен снова отражает атаки против себя. На этот раз два вотума недоверия. Как отмечают, она все же устоит, но, кажется, это давление превращается в тенденцию. Насколько это опасно? Ведь для Украины Урсула фон дер Ляйен – фигура очень знаковая.

– Да, Урсула фон дер Ляйен – действительно знаковая фигура сейчас не только для Украины, но и для Германии и всей Европы. Ведь большинство ключевых решений, которые принимались Европейским Союзом за последние пять лет, особенно в сфере обороны и безопасности, инициированы именно ею во взаимодействии с генеральными секретарями НАТО, и предыдущим, и нынешним – Марком Рютте.

Если между Столтенбергом и Урсулой отношения были, скажем, традиционно напряженными, то теперь, с появлением триады – Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат ЕС Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте – сложилась очень сильная команда, способная действовать как единый механизм. И именно эта эффективность – главное, что раздражает как левых популистов, так и правых радикалов. Потому что оба лагеря, по сути, были вскормлены и по сей день поддерживаются Российской Федерацией.

Скажу прямо: крайне левые в Британии, "Альтернатива для Германии", левопопулистские движения Южной Европы, часть праворадикалов севера – это проекты, созданные и содержащиеся на деньги "Газпрома". Некоторые партии, как "Альтернатива для Германии", вообще были просто перекуплены и политически организованы по российскому сценарию. А поддержка ультраправых во Франции – это отдельная история.

Добавьте сюда Орбана, Фицо, Бабиша – все они в той или иной степени ориентированы на Москву. Мы уже забыли, до чего довело Грецию правительство Ципраса – его же тоже привели к власти при активной поддержке России. Следствие – 90 миллиардов евро помощи для спасения страны. То же самое сейчас во Франции: не забывайте, откуда взялась Марин Ле Пен и ее бывший "Национальный фронт". Это тоже продукт российского влияния.

– То есть имея определенные позиции в Европарламенте, эти крайне левые и крайне правые теперь пытаются убрать фон дер Ляйен как центровую фигуру, потому что она для них смертельно опасна?

– Именно так. И вот почему: вокруг нее собрался мощный круг экономистов, специалистов по безопасности и обороне. Именно они создали уникальные стратегические документы – "Конкурентоспособность Европы", "Готовность Европы-2030", "План довооружения Европы". Многие в ЕС были шокированы – потому что еще недавно считалось, что Европейский Союз в принципе не способен вырабатывать столь фундаментальные концепции безопасности. Но самое главное: и левые, и правые популисты – это евроскептики. Часть из них имеет прямую задачу – разрушать Европейский Союз изнутри. А во всех проектах фон дер Ляйен – наоборот: максимальная кооперация, унификация, координация. Идеи фискальной гармонизации, общей финансовой модели, общей оборонной промышленности. Фактически постепенное движение к созданию Объединенных Штатов Европы.

Для таких, как Орбан, Фицо, Навроцкий или Бабиш, это удар по их коррупционным схемам. Так как любая координация, совместный контроль, прозрачность – это автоматически ликвидация их внутренних потоков и теневых договоренностей. Поэтому они и пытаются бить по центровой фигуре – фон дер Ляйен. Им, впрочем, не хватает голосов. Отправить ее в отставку они не могут: правый и левый центры держатся достаточно крепко. Тем более что председатель Европейского совета Антониу Кошта представляет левоцентристов – социалистов и социал-демократов, тогда как Урсула – правый центр, христианско-консервативный лагерь. Вместе они контролируют около трех четвертей состава Европарламента. Но мешать ей работать – это они могут. В то же время фон дер Ляйен ведет себя сдержанно – не втягивается в судебные процессы и не опускается до уровня политических разборок. И это, пожалуй, и есть признак настоящего европейского политика.

– Почему бьют именно по ней? Это целенаправленное давление или просто "ударяют, куда достанут"? И может ли этот процесс давления продолжаться в дальнейшем, ведь уже звучат прогнозы о новых попытках вотумов недоверия? Насколько важна личность Урсулы фон дер Ляйен для Евросоюза и, в частности, для Украины именно сейчас?

– Без сомнения, и правые радикалы, и крайне левые продолжат эту игру. Как вы удачно сказали – "от флажка до флажка". Заканчивается один период – они начинают следующий. Задача простая: расшатать ситуацию, отобрать время, заставить систему буксовать. Потому что время – сегодня главный ресурс, который они пытаются у нее отобрать.

– Можно ли это остановить?

– Конечно же, можно. Но подпитывает этот процесс национальная ситуация в государствах ЕС. Казалось бы, состав Европарламента уже зафиксирован, но результаты национальных выборов сразу влияют на европейскую динамику. Вот, например: победа правоцентристов в Румынии – это плюс. Молдова, хоть и вне ЕС, – тоже важный сигнал в том же направлении. А вот поражение в Чехии – минус. Эти колебания быстро транслируются в Европарламент, потому что национальные политические тенденции мгновенно канализируются в европейский уровень.

Есть еще одна важная деталь. Представьте: меняется политическая ситуация в парламенте Украины – и это автоматически сказывается на позиции нашей делегации в Совете Европы. Так же и в ЕС: например, в Венгрии, если кто-то из представителей не от Орбана, ему просто не дают дышать внутри страны. И такая система влияния действует постоянно. Поэтому да, атаковать Урсулу фон дер Ляйен будут. И выбор объекта не случайный. Ведь именно вокруг нее вращается большинство ключевых программ и команд. Стоит понимать, что Еврокомиссия, Европарламент и даже Европейский совет не настолько структурно прочны, как национальные правительства. Их сравнительно легко расшатать, особенно через парламентские механизмы. Именно поэтому мы видим постоянные попытки через Европарламент торпедировать ситуацию.

Есть еще одна очень показательная вещь: а вообще, чем занимается Европарламент? Он же не принимает обязательные к исполнению законы. Он формирует рамки, базовые принципы, рекомендации, которые дальше должны имплементировать национальные парламенты. И вот тут возникает типичная европейская дилемма: многие депутаты просто не имеют реальной работы. И начинают "искать объекты" для политических атак. Сегодня им не нравится европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Кубилюс, завтра – фон дер Ляйен. Но надо сказать четко: президент Еврокомиссии – это основа всей системы. Она держит баланс между Европейским парламентом и Еврокомиссией. Ее опыт, знания, военное прошлое, видение безопасности и экономической архитектуры – все это вызывает естественное раздражение у тех, кто привык жить по схеме "как-то оно будет".

Не забывайте, она бывший министр обороны Германии. Ее не надо учить, что такое политическое давление или внутрипартийные интриги. Она умеет переключаться между экономической тематикой и тематикой безопасности так, как большинство европейских бюрократов даже представить не могут.

Да, о ней много пишут и говорят – временами злобно, временами предвзято. Но факт остается фактом: при ее руководстве произошел прорыв в двух критических направлениях – конкурентоспособность Европы и ее оборонно-промышленный потенциал. И если она и в дальнейшем будет такой же последовательной и настойчивой – а она немка, дисциплину впитала с молоком матери, – то результат, несомненно, будет.

– Получается, это все вписывается в более широкую картину – гибридной войны России против Европы и Украины? Потому что Урсула Фон дер Ляйен обвинила депутатов, которые проголосуют за вотум недоверия, в поддержке России. По ее утверждению, Владимир Путин, выступая в клубе "Валдай", "не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе". Так получается?

– Именно так. Если посмотреть на карту Европы, она сейчас выглядит как театр многоуровневой операции. Север и центр Европы – это беспилотники, атаки на аэродромы, склады, военные предприятия. Центральная и Южная Европа – это политические кризисы. Франция в чрезвычайно сложном положении. Ей нужно время, чтобы выйти из него. В Центральной Европе – Чехия, где правительственная неопределенность только нарастает. Польша, Венгрия, Словакия – понятные кейсы, каждая по-своему парализована внутренним конфликтом.

Юг Европы также неспокойный. Испания: на саммите в Гааге, помните, голосование за 5% – формально поддержка от Педро Санчеса, но только после гарантий Марка Рютте. Там все держится на условностях и компромиссах. Греция – совсем другая история. После эпохи Ципраса и левых она вернулась к европейскому курсу, и это, безусловно, позитив. Италия – отдельная тема. Мелони держит курс четко, сохраняет контакт с Вашингтоном, временами демонстрирует дистанцию, но это скорее тактическая игра. Вокруг нее те самые праворадикалы, которые, скажем так, "молча сопят в две дырки". Тихо ворчат, но сидят, потому что понимают, что потеряют все. Хотя, конечно, это не значит, что там не может взорваться. Ситуация во Франции – сложная, в Чехии – неопределенная, в Словакии – токсичная, а в Испании – шаткая. Вот пока есть Урсула фон дер Ляйен, этот политический винегрет еще как-то можно потреблять. Потому что именно она держит все это хоть как-то кучей.

– Относительно Трампа вопрос. Накануне президент США подчеркнул, что он уже практически принял решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk и "должен задать еще несколько вопросов, чтобы убедиться, как Киев собирается использовать эти ракеты", которые, как известно, могут достать до российской столицы. Вместе с этим Трамп подчеркнул, что он не желает эскалации. На ваш взгляд, Трамп наконец-то подошел к той самой "красной линии"? Потому что здесь вопрос не только военный, а скорее политический: это был бы сигнал, что США, лично Трамп, готовы перейти рубеж. Или он все еще стоит и ждет, пока Путин вернется к нему – хоть с чем-то?

– К сожалению, пан Роман, даже эти слова Трампа я не могу оценить положительно. И, собственно, вот фраза, которую вы процитировали, – "я хочу увидеть, что украинцы будут делать с Tomahawk" – подсказывает главное: ситуация сознательно растягивается во времени. В недавнем интервью бывший командующий войсками США в Афганистане и Ираке Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о Tomahawk, признал, что это важное решение, но не закончил мысль. Далее он вдруг переводит разговор на то, что Украина имеет собственные возможности, то есть свои ракеты. Речь идет, конечно, о "Фламинго". И вот тут важно: по заявленным тактико-техническим характеристикам, которые прекрасно видят в США, "Фламинго" превосходит Tomahawk – дальность больше, скорость выше.

Поэтому неслучайно Трамп так формулирует вопрос. Это не только сигнал для Европы – мол, вам разрешено помогать, – это еще и что-то внутреннее, некий двусторонний код, который я, честно говоря, пока не могу расшифровать. Но сама интонация "что они будут делать с ними" наталкивает на мысль, что есть скрытая техническая линия, о которой публично не говорят.

Ведь если украинский "Нептун", ракета морского базирования, уже используется и с наземных пусковых для ударов по целям даже на территории России, то не может ли Украина технически сделать то же самое и с Tomahawk? Очевидно, есть детали, которые пока не озвучивают.

Однако все это лишь укрепляет мои сомнения о способности Трампа принять окончательное решение. Потому что он видит, что даже беспилотные удары Украины наносят России колоссальный ущерб. Для него это – преимущество одной стороны, то есть нарушение "баланса", чего он не хочет допустить. Трамп балансирует, держит ситуацию, завернувшись в паранджу "посредника", хотя на самом деле ни он, ни США в этом посредничестве уже не выглядят убедительно.

– То есть ждать, что Путин вдруг задумается, притормозит эскалацию и согласится хотя бы на какие-то "переговоры о переговорах" – не стоит?

– Абсолютно. Надо четко зафиксировать: даже загнанный в угол Путин не пойдет на диалог. Для него переговоры или прекращение огня – это политическая и физическая смерть. И он это прекрасно понимает.

Проблема в том, что этого не понимают в Вашингтоне. Кстати, не понимает и часть европейской элиты. Они все еще надеются: вот когда Россия потеряет еще двести или пятьсот тысяч на фронте, когда экономика рухнет, когда социальный фонд исчезнет – тогда Путин "поймет". Это глубокое непонимание самой сущности российской государственности. Не понимают, что Путин держится не на логике, а на культе войны. И пока война продолжается – держится вся эта клептократическая клика. Поэтому либо будет нанесен сокрушительный удар, который испепелит эту систему – и тогда можно будет говорить о каких-то изменениях, либо нас ждет бесконечность войны.

Причем большая ошибка – нынешние заявления, что "второго фронта не будет", мол, Россия не пойдет на Европу или НАТО, пока воюет в Украине. Это самообман. И верить, что переговоры что-то изменят, – означает обманывать себя.

– В этом контексте – заявление экс-канцлера Германии Меркель, которая сказала, "что Польша и страны Балтии сорвали ее инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году", что, по ее мнению, стало причинами того, что Путин начал войну России против Украины". Польские и балтийские политики резко отреагировали на слова Ангелы Меркель. Они отметили, что бывший канцлер Германии пытается частично возложить на них вину за начало войны. Комментарии Меркель появились в то время, когда Европа пытается решить, как противостоять эскалации агрессии России. Как-то странно все это выглядит. Ведь эти заявления прекрасно вписываются в кремлевский нарратив о том, что "Запад является настоящим агрессором". Как вы это оцениваете?

– Появление Меркель происходит в рамках ее встречи с венграми, где она представляет собственную книгу, изданную в этом году. То есть это промотур. И одновременно – попытка поддержать Орбана, который сейчас политически рушится накануне выборов. Меркель знает Орбана еще "старым" – не тем, кем он стал сейчас. Поэтому она в определенной степени прибывает как политический "врач", призванный его подлатать. Но во время этих разговоров она касается тем, в которых просто не имеет достаточной информации.

Обратим внимание: 8 декабря 2021 года Меркель уже не была канцлером. А именно с того времени начали массово появляться данные о подготовке России к полномасштабной войне. План вторжения был утвержден еще в 2005 году, а уже в ноябре 2021-го в Киеве знали о деталях – их передали через руководителя ЦРУ. Поэтому Меркель просто не владеет полной картиной. Ее пассаж против Польши и Балтии – это не зловещесть, а скорее размышления человека, который не имеет актуальной информации. Я не вижу оснований считать ее связанной с ФСБ или старыми советскими структурами, но то, что она на момент отставки не имела достаточных данных, – очевидно. И поэтому сейчас ее используют как удобный рупор – человека, который может из-за неинформированности озвучивать версии, выгодные другим, в том числе и Кремлю.