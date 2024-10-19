Прямое участие Северной Кореи в войне против Украины ставит несколько вопросов перед США, Китаем, Южной Кореей и ЕС.

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Во-первых, очень интересно, собираются ли американцы хоть как-то на это реагировать? Мне думается, что вполне разумной реакцией стала бы такая: выходит Байден и объявляет, что в случае подтверждения информации об участии КНДР в войне, Украина автоматически получит право бить дальнобойным западным оружием по целям внутри РФ. Если Путин хочет, то сам может пойти на эту эскалацию. Это его решение и его выбор.

Во-вторых, США и ЕС могли бы поставить перед Китаем вопрос ребром: либо вы угомоните своего ручного психа Кима, либо мы вводим 100-процентные пошлины на все китайские товары. Для экономики КНР, которая переживает тяжелейшие времена, это было бы серьезной угрозой.

В-третьих, самое время обратиться к Южной Корее за существенным увеличением помощи. В первую очередь - в сфере электроники и микрочипов. Звучит странновато, но сейчас именно ВСУ будет делать работу южнокорейской армии по перематыванию войск северного соседа.

В-четвертых, хотелось бы от стран ЕС поучить разрешение на переправку сдавшихся в плен северокорейцев в Южную Корею. Думаю, там будет серьезный поток.

Ну и в целом надо бить в набат ситуация совсем ненормальная: КНДР стала участницей самой большой войны в Европе со Второй мировой. Нужны радикальные меры, чтобы этот прецедент пресечь в корне.