НАТО приводит ядерное оружие в боевую готовность: как Запад реагирует на шантаж Путина и что может быть дальше

После решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине бить их оружием по территории РФ Путин разразился потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать ядерной палкой. В частности, заявил, что Вашингтон и его партнеры ошибаются, считая, что он никогда не применит ядерное оружие.

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Параллельно Россия и Беларусь провели два этапа тактических ядерных учений, в ходе которых проработали "вопросы совместной подготовки части вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия".

На этом фоне страны НАТО обсуждают вопрос выведения собственных ракет из хранилищ и приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности из-за угрозы России и Китая, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, военный блок должен продемонстрировать ядерный арсенал по всему миру, чтобы послать "прямой сигнал своим противникам". То есть фактически говорится о новой политике ядерного сдерживания через прозрачность планов и действий НАТО. Это должно продемонстрировать РФ и КНР реальные возможности Запада. Всё это означает совершенно новый этап в ядерном противостоянии.

Как сейчас Запад реагирует на ядерный шантаж Путина – в материале OBOZ.UA.

Запад посылает сигнал

В интервью The Telegraph в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Столтенберг сделал серьезное предупреждение об угрозе Китая и России. По его словам, блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал по всему миру, чтобы отправить прямой сигнал врагам. А сегодня НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед растущей угрозой со стороны России и Китая.

Генсек Альянса предупредил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, включая ядерный арсенал, который, по словам генсека НАТО, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

"А это значит, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем никогда раньше не сталкивалось, а именно с двумя потенциальными противниками, имеющими ядерный потенциал, – Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия", – говорит Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, между членами НАТО ведутся прямые консультации по снятию ракет с хранения и приведению их в боевую готовность, и призвал к использованию прозрачности в качестве сдерживающего фактора. Столтенберг отметил, что США и их европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания "перед лицом растущей угрозы со стороны России". В частности, американские войска модернизируют гравитационные бомбы, а страны Европы – самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО.

Таким образом, в НАТО говорят об совершенно новой политике ядерного сдерживания Китая и России и реально пересматривают стратегию Альянса в этом направлении.

Путин может применить ядерное оружие в случае поражения

Украина также предупреждает мир о ядерной угрозе России. Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в интервью The Times.

С февраля 2022 г. российские официальные лица часто угрожают применить ядерное оружие против Украины или западных стран. Однако частота угроз притупила их действие, и некоторые официальные лица на Западе заявили, что Путин блефует, пытаясь запугать союзников Киева. Китай же заявил, что любая ядерная эскалация конфликта неприемлема.

Однако, отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сказал: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения". Однако Литвиненко все же считает маловероятным, что Путин применит ядерное оружие, пока у России есть преимущество в конфликте. "Он хочет жить", – говорит глава СНБО.

Он также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что это не поражение, а победа.

Россия угрожает из Беларуси

РФ и Беларусь провели второй этап тактических ядерных учений на территории последней. Страны проработают "вопрос совместной подготовки части вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия".

Во время первого этапа учений, начавшегося 21 мая, российские военные отработали применение комплексов "Искандер" и их скрытое перемещение в район ракетных пусков.

Учения РФ и Беларуси явно несут характер устрашения международного сообщества. В первую очередь это касается Украины, Польши и стран Балтии.

НАТО не гуманитарная организация, а военно-политический блок

"Эти постоянные угрозы от кремлевской пропаганды или официальных лиц о том, что Россия готова нанести ядерный удар то по Польше, то по Германии, то по Великобритании, то по Франции, потому что они помогают Украине, все же надоели Западу. Ведь, кажется, нет конца и края этому пока еще вербальному шантажу.

Но ведь за вербальным шантажом могут стоять и реальные шаги. Поэтому официальный Брюссель и НАТО предпринимают абсолютно правильный шаг по мобилизации своих ядерных сил. С тем, чтобы показать Москве, что так просто бросаться угрозами по отношению к странам-членам НАТО – это дело недопустимое" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Такой шаг – это в первую очередь сигнал России и Беларуси, демонстрация прочности Альянса, который не боится того, что может произойти какой-то вид ядерной эскалации, считает дипломат. Можно сказать, что Запад таким образом показывает, что терпение его лопнуло и на ядерный шантаж он больше не ведется.

По мнению Александра Левченко, сегодня уже просто понятно всем, что нужно сдерживать Россию, потому что она заигрывается, угрожая всем и вся, ведя себя безответственно и нагло. Поэтому НАТО показывает готовность реагировать на все опасности.

"Собственно говоря, для этого Североатлантический альянс и создавался, чтобы реагировать на все угрозы в сторону его участников. Поэтому такое заявление Столтенберга очень своевременно. Надо сказать, что ядерное оружие несет опасность для всех. Каждый человек должен бояться применения ядерного оружия, но подчеркиваю – для стран НАТО оно является оружием сдерживания, а не превентивного удара. И потому, собственно говоря, генеральный секретарь показывает странам-членам, что Альянс не является какой-то аморфной институцией, которую можно запугивать. Ее нужно уважать, вести переговоры и воздерживаться от шантажа. Потому что НАТО не гуманитарная организация, а военно-политический блок стран", – отмечает Александр Левченко.

Правильная реакция Запада

"По моему мнению, такая реакция НАТО – это ответ не только на российское ядерное запугивание и провокационные заявления Путина. Это также связано с потенциальной ядерной угрозой, которая все больше подходит из Китая и Северной Кореи", – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA нардеп, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Александр Мережко считает, что НАТО верно реагирует, приводя ядерное оружие в состояние боевой готовности в рамках ядерного сдерживания. Это покажет врагам, что Североатлантический альянс, с одной стороны, понимает, что это шантаж, а с другой – что он относится к этому серьезно и принимает определенные меры, чтобы продемонстрировать свою готовность и решительность. Ведь Россия, Китай и Северная Корея, по сути, являются союзниками, составляющими единый агрессивный блок, координирующий свои действия. В том числе когда речь идет о ядерном запугивании. Поэтому должна быть реакция со стороны Запада.

В то же время Александр Мережко не верит, что Путин сможет применить ядерное оружие, даже если захочет. Потому что со Второй мировой войны еще не было ни разу, когда государство использовало бы ядерное оружие. Даже тактическое. Были войны с участием ядерных держав, но никто никогда не использовал такой вид оружия в противостоянии.

"Сегодня это больше табу в мировой политике. Никто не может решиться на то, чтобы его нарушить, и Путин это очень хорошо понимает. Я не думаю, что он решится на этот шаг даже в случае поражения на территории Украины, допустим, освобождения Крыма от российской оккупации. Даже тогда он не отважится на использование тактического ядерного оружия. Потому что это просто настроило бы против него буквально весь мир. Даже те страны, которые в настоящий момент или поддерживают РФ, как Китай, или не очень критикуют, как Индия. Эти страны были бы вынуждены осудить Россию и принимать какие-либо меры, в том числе через ООН. У Путина не останется ни одного партнера или союзника в мире, возможно, кроме КНДР и Ирана, и он это понимает.

Есть еще один фактор – российская элита. Потому что они прекрасно понимают, к чему это может привести, что это самоубийство для них лично. А они не хотят быть вместе с Путиным в могиле, поэтому вряд ли дадут ему сделать этот роковой шаг", – отметил Александр Мережко.