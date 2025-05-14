Мені здається, багато хто сьогодні не зовсім зрозумів, що саме відбулося в Ер-Ріяді. А дарма.

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Це не просто черговий офіційний візит. Це момент, коли Саудівська Аравія перетворилася з "нафтової станції" на політичний хаб нового світу.

Трамп прилетів — без театру домінації. І це не жест ввічливості, це визнання: MBS — новий гравець, а Ер-Ріяд — новий майданчик сили.

Підписано багатомільярдні угоди (в т.ч. на $142 млрд оборонки), Сирія отримала "квиток" назад у гру, питання Гази — елегантно оминули.

Іншими словами: почали будувати нову архітектуру регіону — без зайвих свідків.

Світ дезорієнтований. Захід втомився, Китай вичікує, Росія — на лаві підсудних історії. А Саудівська Аравія бере на себе роль нейтрального модеруючого центру, де можна домовлятись, не втратити обличчя і при цьому отримати вигоду.

Це те, що колись називали "стратегічна суб’єктність". І сьогодні саме вона — в Ер-Ріяді.

Що це означає для України?

Ми маємо рідкісний шанс: поки інші заклопотані своїми імперіями, нам потрібно запропонувати Саудитам не емоцію — а технології, агро, безпеку, логістику, навіть посередництво. Саудівська Аравія не мислить дрібними проєктами — тільки стратегічними.

Бо у світі, де великі вже не чують, виграє той, хто тихо, влучно і з повагою заходить у нові центри сили — не стукає в зачинені двері, а входить туди, де ще формуються правила.