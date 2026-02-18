ЦИК зарегистрировала нового депутата от 'Слуги народа': что о ней известно

В среду, 18 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала нового депутата от партии "Слуга народа" Олесю Отраднову. По данным комиссии, она была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе от этой политсилы и шла в партийном списке под №160.

Об этом говорится в официальном сообщении ЦИК. Отмечается, что полномочия народного депутата Отраднова получит после принятия присяги в Верховной Раде.

Что известно о новом депутате от "Слуги народа"

Олеся Отраднова – доктор юридических наук и профессор, специалист в области права.

Она родилась в 1977 году в России в Благовещенске (Амурская область).

В 1999-м окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив степень магистра права, а уже в 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Неустойка в гражданском праве Украины".

До избрания в парламент Олеся Отраднова возглавляла Тренинговый центр прокуроров Украины с 2020 до 2025 года, а ранее работала заместителем декана юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2019 году Отраднова впервые баллотировалась в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако мандат не получила. Только в 2026 году Центральная избирательная комиссия признала ее народным депутатом после отказа Романа Кравца от мандата.

Изменения в составе депутатского корпуса от партии "Слуга народа"

Изменения в составе депутатского корпуса от "Слуги народа" связаны с добровольным отказом некоторых кандидатов от мандата.

Так Юрий Федоренко, который был командиром 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", находился в избирательном списке партии "Слуга народа" под №158. Он лично обратился в ЦИК с заявлением об отмене его регистрации кандидатом в народные депутаты.

Отказался от мандата нардепа и Роман Кравец.

В результате, ЦИК признала Олесю Отраднову избранной народным депутатом вместо Романа Кравца.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе ЦИК признала избранным нардепом Романа Кравца, которого называли владельцем Telegram-канала "Джокер". Решение приняли после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Наталухи. Однако Роман Кравец публично подтвердил, что отказывается от мандата народного депутата.

