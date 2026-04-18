Цифровизация, усиление контроля и системные изменения: Лагунин отчитался о результатах работы 'Укртрансбезопасности'

16 апреля состоялся публичный отчет Главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Никиты Лагунина о результатах работы Укртрансбезопасности в 2025 году. Во время мероприятия были представлены ключевые показатели деятельности Службы, результаты реформ, цифровые решения и дальнейшие приоритеты развития.

Одним из ключевых направлений работы в 2025 году стало усиление государственного контроля на транспорте. По результатам рейдовых проверок вынесено почти 80 тысяч постановлений о применении административно-хозяйственных штрафов, что на 25,5% больше, чем годом ранее. По итогам работы в 2025 году сумма начисленных штрафов превысила полмиллиарда гривен, и в государственный бюджет направлено почти такую же сумму.

Отдельный акцент во время отчета был сделан на защите дорожной инфраструктуры. В сфере грузовых перевозок за год принято 1 199 решений о сопровождении транспортных средств с признаками перегрузки и оформлено 1 226 актов блокировки или разблокировки транспорта до устранения нарушений.

Продолжилась и цифровая трансформация Службы. В 2025 году Укртрансбезопасность расширила функционал Единого комплекса информационных систем, открыла новые государственные реестры и масштабировала современные цифровые инструменты контроля — "еИнспектор", СмартВаги и СмартТахо.

В сфере автоматического габаритно-весового контроля по состоянию на конец года к системе было подключено 58 WIM-комплексов, из которых 39 имели действующую поверку. По результатам работы WIM-комплексов в государственный бюджет перечислено более 117 млн грн. Также инициированы новые механизмы расширения сети автоматического контроля и подготовлены изменения в Бюджетный кодекс для развития соответствующей инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено развитию административных сервисов. В 2025 году выдано 4 176 лицензий, а средний срок рассмотрения заявления составил один рабочий день. Решение о выдаче лицензии принимались в среднем за три рабочих дня, что значительно быстрее установленных законом сроков.

Также продолжено реформирование территориальных органов, усилена кадровая способность Службы, внутренний контроль и реализация антикоррупционной политики.

Никита Лагунин отметил, что результаты года являются следствием системной работы всей команды.

"Все результаты, о которых сегодня шла речь, — это не отдельные достижения, а следствие системной и слаженной работы всей команды. По сравнению с предыдущими годами мы ежегодно выходим на лучшие показатели, усиливаем внутреннюю способность Службы и работаем более эффективно по всем ключевым направлениям", — отметил Председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

По словам Лагунина, приоритетами на следующий период остаются дальнейшая цифровизация процессов, развитие автоматического контроля, честные правила для рынка перевозок и усиление безопасности на транспорте.