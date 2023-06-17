Во время очередной встречи министров обороны стран НАТО удалось впервые за долгие годы провести заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны (ранее его проведение постоянно блокировалось Венгрией). При этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал журналистам, что это первое заседание может быть и последним, так как после Вильнюсского саммита альянса может заработать совет Украина — НАТО.

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Даже сами украинские чиновники оценивают создание этого совета по-разному. Резников говорит о новом формате взаимодействия, "когда Украина будет хоть еще не членом НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, во всех представительских заседаниях с правом поднимать вопросы, которые в том числе прописаны в их соглашениях".

А глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал создание совета "танком без пушки".

"Создание Совета НАТО — Украина без принятия сильного шага по членству — это как предоставление танка без пушки. НАТО нуждается в Украине как в союзнике, а не просто в привилегированном партнере", — отметил он после беседы с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

И все же очевидно, что декларация о создании такого совета — это тот максимум, которого можно будет добиться на Вильнюсском саммите.

Пока между членами Альянса нет не только согласия по поводу четкого графика, который мог бы быть предоставлен для принятия Украины в НАТО, но и согласия по поводу этого принятия вообще. Многим продолжает казаться, что чем ближе Украина к НАТО, тем меньше возможностей договориться с Россией. И эта позиция, конечно же, должна приободрять Владимира Путина и демонстрировать его подлинное влияние на умы политиков "коллективного Запада". Потому что на самом деле все ровно наоборот.

Чем ближе Украина к НАТО и чем очевиднее ее интеграция в Альянс, тем очевиднее для Путина будет бесперспективность войны.

Именно поэтому даже сама формула "Украина обязательно станет членом Альянса после войны", с которой выступают самые преданные союзники Киева, пока что выглядит форменным политическим самоубийством. Такое впечатление, что западные политики, которые выступают с подобной формулировкой, уверены, что в Киеве их слова слышат, а в Москве не замечают.

Но в Киеве из этой формулы делают важный вывод: если эта война завершится и Украина вступит в НАТО, то новой войны уже не будет, так как Россия не рискнет воевать со всем Альянсом. Такой же вывод, впрочем, могут сделать и в Москве: если прекратить эту войну, то второго шанса может уже и не предоставиться. Значит воевать нужно до бесконечности и даже если не будет хватать сил, ни в коем случае ни о чем не договариваться.

Ведь в самом деле не станет же НАТО принимать в свои ряды страну, которая продолжает находиться в состоянии войны с ядерным государством? Они же там не самоубийцы!

Так вот, к большому сожалению Запада, если бы Альянс был бы готов принять Украину в свои ряды даже не завтра, а вчера, это и стало бы окончанием украинских страданий. Потому что не только НАТО не хочет войны с Россией. Россия тоже не хочет войны с НАТО. А к войне с Украиной вне НАТО Путин готов. И если на Западе действительно когда-нибудь захотят завершить эту войну, без рискованного решения лидеры ведущих стран цивилизованного мира все равно не обойдутся. Просто чем позже они его примут, тем больше людей погибнет и тем больше украинской территории будет разорено. Это и есть цена промедления.