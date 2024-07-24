Трусливая и позорная позиция Запада – договориться с Путиным за счет трагедии украинцев, которых убивают каждый день. Компромисс ищут там, где он возможен. Однако надо понимать, что существуют ситуации, когда попытки его найти только поощряют агрессию. Задачи Путина не являются военной тайной. Ликвидация украинской государственности – это только часть общего плана противостояния Свободному миру. Путин ведет войну с НАТО за передел мирового устройства. Компромиссы хороши, когда есть четкое понимание возможности получить что-то взамен, а все попытки найти точки соприкосновения с Путиным всегда заканчивались очень плохо.

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Хорошо, когда все заканчивается миром, но иногда необходимо применять силу, и очевидно, что такой путь часто спасает больше жизней. В 2008 году, когда Путин напал на Грузию, более жесткая позиция американцев дала бы совершенно иной сценарий развития событий. Если бы в 2014 году Запад начал вводить нынешние санкции, то большой войны бы не было. Эти ограничения ясно продемонстрировали бы Путину, что агрессия идет ему не на пользу, а во вред. 2022 год и полномасштабное нападение на Украину – закономерный результат многолетнего бездействия Запада.

Путинские преступления на сегодняшний день сопоставимы с тем, что было во время Второй мировой войны. Он бьет по госпиталю в день проведения саммита НАТО, он убил Навального в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности. Путин подает Западу сигнал о том, что они ни на что не способные импотенты, которых он не боится. Запад может дать достойный ответ – дать Украине "томагавки", способные разгромить военную базу в Подмосковье. Это тот язык, который Путин понимает.