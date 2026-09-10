"Третий – юбилейный": Буданов отреагировал на очередной заочный арест в России

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на очередное решение российского суда о его заочном аресте. Он заявил, что подобные приговоры со стороны страны-агрессора не имеют для него никакого значения.

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Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале. Это уже третий арест Буданова, который он окрестил "юбилейным".

"Решения так называемого российского "суда" не имеют для меня, как и для всего остального человечества, никакого значения. Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и выносить подобные шедевры абсурда", – подчеркнул глава ОП.

В то же время он расценил действия российской стороны как своеобразное подтверждение результативности своей работы и подчеркнул, что не собирается сбавлять темп и в дальнейшем планирует "так же плодотворно" выполнять поставленные задачи.

"Служу украинскому народу!" – подытожил Буданов.

Что предшествовало

По данным российских пропагандистских ресурсов, бывшему главе Главного управления разведки Кириллу Буданову инкриминируют якобы использование во время вооруженного конфликта средств и методов ведения войны, запрещенных международными договорами РФ.

Напомним, в апреле 2023 года Московский суд также вынес решение об аресте Кирилла Буданова (заочно). Тогда украинского военного обвинили в "терроризме" и ведут против него уголовное расследование.

А в конце 2023 года суд Москвы во второй раз заочно арестовал Буданова, обвинив его якобы в причастности к 104 атакам БПЛА по территории РФ и в "терроризме".

Как сообщал OBOZ.UA, в России суд заочно арестовал журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, которого обвиняют в разжигании ненависти или вражды. Российские власти также объявили его в международный розыск.

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