В эти дни ужасных трагедий жизнь продолжается, Украина победит, так что снова пишу на тему предыдущего материала о мордорских раздраях, ибо она неисчерпаема и многообещающа.

Китай не просто перевёл на телерадио бывшего главного претендента на пост министра иностранных дел за то, что он не предвидел вторжения россии в Украину (хотя на самом деле такое предвидение среди главных китайцев раньше просто не требовалось). Там ещё и назначили главой китайского МИД бывшего посла КНР в США, каковой новый министр первым делом заявил, что в США у него много друзей. Сочетание этих фактов чётко знаменует совершенно очевидную переориентацию Китая с россии на Запад в целом и на США в частности. Ну а оркостан интересен КНР теперь лишь как территория и недра, подлежащие освоению, но не как некий политический субъект. Чем ждать труп убитого врага, его решили разделывать ещё при жизни в компании новых друзей. При этом мордор так получил как раз то самое партнёрство, которое заслужил. Случайно ли сверхъявное фонетическое созвучие российского названия иранских дронов "Герань-2" и названия страны Иран? Уверен : "гИРАНь" — это вполне очевидная хитрая сдача всему миру Ирана, мечтавшего сохранить дроносделку в тайне. А мордору эта тайна вовсе и не была нужна: москве интереснее демонстрировать хоть какую-то международную коалицию, попутно сея панику там, где её ещё можно посеять, и друзей своих новоявленных в россии тут же принесли в жертву собственным амбициям. Орки ДЕМОНСТРАТИВНО сдают своих, едва те успевают стать для них своими, это их славный национальный обычай, пусть новые свои привыкают. Вонючее пуйло принудительно "косметически мирит" пригожина и герасим[ов]а/лапина, думая, наверное, что так создаёт для своего более прочного самосохранения некую систему сдержек, противовесов и балансов. В действительности же размножением армий (гос и частных) — с их параллельным и стравливанием, и СОСУществованием — он сам провоцирует-программирует внутримордорские военные конфликты, которые там ещё разгорятся на созданной пуйлом же почве. Всё бы хорошо, но, убивая друг друга, они могут задеть и человечество, потому что когда Верхняя Вольта с ракетами и ядерными бомбами становится многоВОЛЬТной, вокруг может стать неуютно. Так что Цивилизации лучше вмешаться и всё там порешать раньше, вот пусть она нам и поможет это сделать, раз ей самой лезть туда страшно.

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Смерть нашим врагам и слава Украине!