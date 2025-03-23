Требуются конкретные предложения: Швеция обратилась в Еврокомиссию по поводу продвижения вступления Украины в ЕС

В воскресенье, 23 марта, Швеция обратилась в Европейскую комиссию за предложениями. Они касаются продвижения вступления Украины в Евросоюз.

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Такое заявление было сделано в шведском посольстве в Украине в соцсети Х. Отмечается, что обращение дипучреждения состоялось на фоне угроз Венгрии наложить вето на вступление Киева в блок.

"Наш министр по вопросам ЕС и его коллеги из Северо-Балтийских стран обратились в Европейскую комиссию с просьбой предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины в ЕС", – говорится в сообщении.

В частности, в диппредставительстве подчеркнули, что Венгрия "не должна замедлить переговоры" о членстве Украины в Евросоюз.

Накануне 22 марта Венгрия поставила условие для снятия вето на вступление Украины в Европейский Союз. Будапешт требует возвращения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил свое возмущение тем, что Украина "не выполняет свои обещания" по восстановлению прав венгерской общины в Закарпатской области.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 15 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул ЕС целый ряд требований. И одна из них – исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.

– Ранее он сообщил, что хочет организовать голосование на так называемом референдуме в своей стране по членству Украины.

– Орбан жаловался, что потенциальное присоединение Киева к ЕС поставит под угрозу экономику Венгрии и " уничтожит венгерских фермеров ".

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