Лидер ультраправой партии AfD Алиса Вайдель заявила, что Германия должна полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Кроме того, она выступила с требованием вернуть предоставленные Украине средства.

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Об этом Вайдель заявила в эфире австрийского телеканала AUF1. По её словам, Берлин должен прекратить помощь Украине и выдвинуть требования о возврате средств, которые уже были предоставлены.

Отдельно политик высказалась по поводу украинских беженцев в Германии. Она заявила, что более миллиона украинцев в стране получают социальные выплаты, в частности Bürgergeld.

Вайдель считает, что украинцы должны вернуться в Украину. Отдельно она сделала акцент на мужчинах призывного возраста и призвала сократить помощь украинцам в Германии.

Позиция Вайдель

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" заявила, что Берлин должен пересмотреть социальные выплаты украинцам, а также другие виды поддержки, связанные с войной.

"Это, конечно, касается и более миллиона украинцев, которые находятся здесь и получают Bürgergeld. Ситуация действительно немыслима; она просто больше не является финансово устойчивой. Эти украинцы также должны вернуться — особенно молодые мужчины призывного возраста", — заявила Вайдель.

OBOZ.UA ранее писал, что впервые со времён Гитлера ультраправые оказались на пороге власти в Германии, а успех пророссийской AfD уже влияет на страну, Украину и Европу.

Так, саксонское отделение AfD классифицируется немецкими спецслужбами как правоэкстремистское. Некоторые члены партии активно заигрывают с нацистской символикой и лозунгами. Однако правительства России и США — двух стран, которые гордятся своей ролью в разгроме нацизма, — приветствуют её популярность, а Москва даже активно всячески поддерживает партию.

Для Украины эта тенденция особенно опасна.

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