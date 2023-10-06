Кто-то, наверно, вспомнил известный призыв к пролетариям всех стран. Однако же новые времена — новые призывы.

Украина заинтересована в двухпартийном единении Конгресса США в обеих его палатах ещё больше, чем сами американцы. Плохо Америке — плохо и нам. Так что обозначу три объединяющих момента.

1. О спикере Палаты представителей

Демократы в нижней палате, думаю, просто обязаны объединиться с огромной — вменяемой — частью республиканцев и поддержать единую кандидатуру, пусть республиканскую, но не ёбнутую, то есть не из MAGA.

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Тогда спикер Палаты представителей будет зависеть больше от поддержки демократов, чем от "своих" идиотов-трампистов. Интерес Украины здесь, думаю, понятен, но и Главной стране мира важно сохранять основы стабильности, существующей благодаря знаменитой системе сдержек и противовесов, вместо насаждаемого с подачи Трампа искусственного хаоса, ведущего к глобальному коллапсу.

Кстати, в MAGA выдвинули во "временные" спикеры Палаты представителей самого Трампа, хотя он и не конгрессмен, да и вообще должен попасть в тюрьму по целой куче обвинений. Тот кокетничает, но в принципе уже согласен. Уже сам факт такого выдвижения показывает ещё раз: объединение всех, кто вменяем, совершенно необходимо.

2. "Украинские" $ 300 млрд

Поддержанная Блинкеном идея финансово-юридических специалистов направить на помощь Украине арестованные в Америке и Европе мордорские банковские активы (о чём недавно писала, например, The New York Times — я это уже комментировал) в случае её реализации даст возможность и агрессора наказать, чтоб другим неповадно было, и Украине помочь, причём не за счёт американских налогоплательщиков, на которых так рьяно напирают республиканцы, а за счёт россии.

Редкая — можно сказать, почти уникальная — возможность для великолепного двухпартийного компромисса. Украина в ожидании нового плана Маршалла, который будет реализован под строгим американским же контролем представителей обеих партий.

3. Украина и американский "иностранный легион"

США не стоит недооценивать готовность нашей страны — в благодарность за поддержку в это смертельно опасное время — направлять своих добровольцев на хорошо оплачиваемую работу в войсках США по поддержанию мирового правопорядка.

Если подобная готовность будет достаточно чётко проартикулирована "официальным Киевом" на основе сопоставления предотвращённых таким образом колоссальных потерь в войне с относительно небольшими потерями будущих добровольцев-миротворцев, это не должно встретить контраргументов ни в республиканской, ни в демократической среде и позволит реально заинтересовать США в скорейшей Победе Украины, лишь после которой такое особое участие украинцев в американской армии станет реальным.

Американцы не будут гибнуть — но пусть для этого сначала помогут Украине. Чем не основа для двухпартийного консенсуса?

Никто сейчас не сделает Америку великой так, как это может сделать Украина. Демократы и республиканцы США, объединяйтесь!

(Снова ракеты бьют по Харькову, в том числе в самый центр. Я живу в центре Харькова. Звенели стёкла. Пишу статью об Америке. Потому что всё очень взаимосвязано.)