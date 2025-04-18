'Трампа никогда не интересовала жизнь украинцев': в Чехии отреагировали на заявление Рубио о возможном сворачивании мирных переговоров

В Чехии с возмущением отреагировали на заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Белый дом может выйти из процесса переговоров о мире в Украине из-за отсутствия скорых результатов. В Праге заявили, что для американского президента Дональда Трампа Украина – это только бизнес и ресурсы для США.

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Об этом пишут Ceske Noviny. Издание приводит слова главы министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского и депутата Европарламента Яна Фарского.

Так, министр иностранных дел Ян Липовский 18 апреля опубликовал сообщение в поддержку Украины в своем аккаунте в соцсети X. Он раскритиковал заявление Рубио, подчеркнув, что Украина, в отличие от России, приняла предложение Вашингтона еще месяц назад. А страна-агрессорка РФ с тех пор не перестает обстреливать гражданское население.

Чешский министр отметил, что Кремль до сих пор не предпринял никаких предложенных Соединенными Штатами шагов к достижению перемирия в Украине.

"Понятно почему. Россияне думают, что они еще могут достичь своих целей", - сказал глава чешской дипломатии.

На слова Марко Рубио отреагировал также чешский депутат Европарламента Ян Фарский. Он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что его "никогда не интересовали ни Украина, ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка".

"С самого начала создается впечатление, что Трамп не заинтересован в Украине. И никогда им не интересовался. Ни жизнью украинцев, ни поддержкой международного порядка", – написал Фарский в соцсети X.

По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине, это бизнес и ресурсы для США.

"И он стремился к этому с самого начала. Несмотря на человеческие жертвы, независимо от международного права", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, если в ближайшие дни в администрации президента Дональда Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен". А.При этом Рубио подчеркнул, что "у Соединенных Штатов есть другие приоритеты".

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