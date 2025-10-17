Трамп заявил, что Третьей мировой войны из-за Украины не будет, и вспомнил Байдена. Видео

Развязанное Россией полномасштабное вторжение в Украину якобы могло превратиться в глобальный конфликт, если бы США продолжил руководить Джо Байден. Но сейчас этого не произойдет.

Видео дня

С соответствующим заявлением выступил действующий американский президент Дональд Трамп, снова обвинив своего предшественника-демократа. 16 октября на пресс-конференции в Белом доме республиканец прокомментировал свой новый телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным и планы лично встретиться с ним.

Что сказал Дональд Трамп

Он утверждает, что во времена президентства его оппонента дела шли не очень. "Я попал в эту ситуацию – не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", – заявил Трамп.

Глава США похвастался, что его цель – "спасти жизни" и способствовать миру в Европе. Мол, администрация Байдена допустила стратегические ошибки, которые привели к полномасштабному вторжению, а вот если бы президентом был он, подобной агрессии якобы не произошло бы.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас – между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", – самоуверенно заявил Трамп, который ранее обещал завершить войну за 24 часа.

Отдельно глава Белого дома затронул тему отношений между лидерами Украины и РФ, назвав их "ужасными", что затрудняет организацию совместных встреч.

Также Трамп подтвердил, что обсуждал с Путиным поставку ракет Tomahawk Украине, отметив, что российский правитель "очень не обрадовался" этой идее.

Что предшествовало

16 октября Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште (Венгрия). Речь идет об очередной попытке найти путь к завершению российско-украинской войны.

Вашингтон и Москва уже договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Личные переговоры лидеров могут состояться уже в течение двух недель.

Также Трамп намекнул, что поставки ракет Tomahawk в Украину в ближайшее время не состоятся, а предложенные американскими законодателями санкции против страны-агрессора отложат.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, назвал его важным событием. По мнению главы МИД, решительные действия Запада могут вернуть Россию за стол переговоров.

