'Россия потеряла стратегическую инициативу': в МИД Украины прокомментировали разговор Трампа и Путина

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным стал важным событием. Он продемонстрировал, что решительные действия Запада могут вернуть Россию за стол переговоров.

Об этом в четверг, 16 октября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что нужно продолжать такие шаги.

Сибига отметил, что даже только обсуждение передачи Украине американских ракет Tomahawk уже заставило Кремль вернуться к диалогу с США.

"Вывод заключается в том, что нам нужно продолжать принимать решительные меры. Сила действительно может создать импульс для мира", — подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия потеряла стратегическую инициативу, и ее единственным инструментом остается террор против энергетической инфраструктуры Украины в надежде, что зима усилит давление на Киев.

"Именно поэтому так важны дальнейшие решительные шаги. Они гарантируют, что у Путина не будет иллюзий и он будет вынужден искать пути прекращения войны. Достаточная сила и решимость могут принести мир в Европу, как это произошло на Ближнем Востоке", – отметил Андрей Сибига.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более двух часов.

Это первый их разговор с тех пор, как они провели личную встречу на Аляске в середине августа. Основной темой телефонных переговоров была война в Украине и перспективы ее окончания. По словам Трампа, разговор с Путиным оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед".

По итогам разговора Трамп и Путин договорились о встрече их представителей на следующей неделе. США на ней будет представлять государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими чиновниками. Место проведения встречи пока определяется, отметил президент США.

После этого Трамп и Путин встретятся в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп "оптимистично настроен" относительно возможности достижения мира в Украине. Он надеется, что ему удастся "убедить обе стороны остановить бессмысленные убийства". Такого мнения американский лидер придерживается после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС.

Также Трамп заявил, что российская экономика находится на грани краха. Он отметил, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины.

Несмотря на это, Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

