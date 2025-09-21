"Не только Трамп": Зеленский рассказал детали своего визита в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и дипломатических переговорах. Запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран, первые состоятся уже в понедельник, 22 сентября.

Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении 21 сентября. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Что известно о плане визита

Зеленский отметил, что неделя будет напряженной, ведь состоится много дипломатических событий вокруг 80-й сессии Генассамблеи и не только.

В график президента Украины уже внесено почти 20 встреч с коллегами из других стран. "Со всех частей мира – со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи – уже завтра (в понедельник. – Ред.)", – сообщил он.

На неделе состоится, в частности, встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

"Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому поводу", – добавил Зеленский.

Он выразил надежду на решимость партнеров. Если они будут слышать и поддерживать украинские предложения, которые реально приближают окончание войны, можно будет многое сделать.

"Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия – без силы мир не будет царить", – отметил президент.

Подробности от МИД

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что в США также поедет глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига и украинская делегация.

21–26 сентября Зеленский, Сибига и наша делегация примут участие в мероприятиях сегмента высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме участия в программе президента, Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленому восстановлению Украины.

Важной частью визита станет проведение ряда двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов – от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Также президент объявлял, что на следующей неделе в Нью-Йорке состоится встреча первых леди Украины и США Елены Зеленской и Мелании Трамп.

