Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин пришел к выводу, что эскалация боевых действий является для него выгодной стратегией, которая может склонить Украину к переговорам на российских условиях. Он также считает, что Дональд Трамп, президент США, не станет активно усиливать обороноспособность Киева.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, приближенные к Кремлю, Путин после встречи с Трампом в Анкоридже убедился, что США не стремятся прямо вмешиваться в войну. В то же время Трамп выразил недовольство действиями Кремля, но настаивает, чтобы европейские союзники Украины взяли на себя большую ответственность в давлении на Москву.

Усиление ударов после встречи на Аляске

После переговоров на Аляске российские войска усилили удары по военным и гражданским объектам в Украине. По информации источников, Кремль планирует и в дальнейшем атаковать энергетическую инфраструктуру, чтобы истощить Киев и подтолкнуть власть к уступкам. Несмотря на это, Украина отвергла предложение Путина уступить территории на востоке и согласиться на ограничения в отношении собственных Вооруженных сил.

Bloomberg отмечает, что количество атак беспилотников и ракетных ударов по Украине выросло почти на 46% после саммита. Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Россия совершила более 3500 атак дронами, почти 190 ракетных пусков и более 2500 авиационных ударов.

Ответные действия Украины в ответ

Несмотря на рост интенсивности обстрелов, российское войско не достигло заметных территориальных успехов. Зато украинская армия активизировала атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам в России, нанося ущерб топливной инфраструктуре агрессора.

Аналитики отмечают, что Путин стремится продемонстрировать Западу способность к дальнейшей эскалации, используя как военное, так и психологическое давление. Однако пока его летняя кампания не принесла результатов, и Кремль пытается найти новые рычаги влияния перед зимним сезоном.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 619 средств воздушного нападения: на украинские города и села летели крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны различных типов. под массированной атакой России находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. В Днепре российская ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку.

Также OBOZ.UA сообщал, что 14 сентября Кит Келлог заявил, что Россия фактически терпит поражение в войне против Украины. По его словам, потери превысили миллион убитых и раненых, что сопоставимо с масштабами Второй мировой войны. Представитель Трампа подчеркнул, что у Кремля больше нет боеспособных подразделений на передовой, а военные вынуждены использовать устаревшую технику из арсеналов и даже музеев.