'Трамп строит авторитарную модель правления': Хара объяснил, почему в Мелони исчезли почти все фото и посты о поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп строит в государстве авторитарную модель правления. Он ломает политическую систему в стране и выстраивает культ личности. И эта "помешанная система", которую сегодня мы наблюдаем в Соединенных Штатах, дальше будет только ухудшаться.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал директор Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара. Он объяснил уступки некоторых лидеров, удалявших из соцсетей совместные фото с Владимиром Зеленским.

Таким образом , решили поддержать стратегию Трампа, в частности, премьер-министра Италии Джорджа Мэлони и президент Аргентины Хавьер Милей.

"Это выявление лояльности и нежелания подвергаться каким-то неприятным вещам. Потому что, разумеется, мы живем во времена социальных медиа, и сейчас можно выкопать какие-то высказывания, например, в Твиттере и потом усилить этот сигнал. А мы знаем, что вокруг Трампа есть целая экосистема, вот, собственно ли, у. Конечно, Илон Маск №1, Алик Джонс, Такер Карлсон, еще 5-6 имен можно назвать. Вот они очень активны в социальных сетях.

По словам эксперта, Трамп очень часто действует импульсивно, используя периодически угрозы, введение тарифов и другие рычаги для того, чтобы запугать поддерживающих Украину.

"Сейчас совершенно очевидно, что Трамп собирается реализовать рейгановский принцип "мир через силу"". Единственное, что Рейган бы применял его против России, а он хочет против Украины. Здесь есть два момента. Первое, мы мешаем ему запустить перезагрузку. или какие-то другие действия", – отметил дипломат.

По словам Александра Хары, государственный режим, который пытается выстроить в США Дональд Трамп, очень напоминает фашизм.

"Совершенно очевидно, что сейчас Трамп строит авторитарную модель правления... Фашизм возможен где угодно. Даже в тех странах, которые от него пострадали, просто есть определенные правила. Это сплочение вокруг какой-то идеи, это травля кого-то. То есть нужен какой-то враг, внутренний или внешний. Нужны определенные действия для того, чтобы сказал дипломат.

Он напомнил выступление президента Трампа в Конгрессе Соединенных Штатов, напоминавшем выступления советских "вождей" или Ким Чен Ина.

"Это произвело на меня удручающее впечатление, потому что оно мне напоминает пленумы ЦК КПСС, или то, что происходит в Северной Корее. Есть культ личности, эта личность может нести неправду, никто не проверяет, наоборот все поддерживают".

По словам дипломата, сегодня уже не только простые "примитивные поклонники" Трампа заявляют, что он всегда прав, но даже довольно уважаемые сенаторы и конгрессмены.

"То есть, в принципе, мы видим в Соединенных Штатах помешанную систему, она, конечно, будет и дальше ухудшаться. То есть, если ты не с Трампом, если ты его не хвастаешь, если ты не используешь его риторику, то ты тогда против Трампа. А против Трампа в Соединенных Штатах нельзя "

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