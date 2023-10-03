"Креативна" стратегія демократів – збити найрейтинговішого республіканця за допомогою кримінальних справ – провалюється. Юридична шкіра Трампа виявилася занадто броньованою для усіх цих списів та стріл, запущених проти одіозного політика та бізнесмена.

Експрезидент отримав десятки обвинувачень, часто за важкими статтями. Та Верховний Суд днями вирішив, що це не підстава знімати кандидата з дистанції.

Позов подав представник Республіканської партії Джон Кастро, який також має намір балотуватися: він вимагав заборонити Трампу брати участь в передвиборчих перегонах, бо той сприяв "повстанцям, які жорстоко напали" на Капітолій 6 січня 2021 року. Згідно з 14 поправкою до конституції США, американець не має права займати державну посаду, якщо він брав участь у бунті чи повстанні проти влади США або надавав допомогу повстанцям. Верховний Суд відхилив позов.

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Трампа не вдається зняти з виборів, але нові звинувачення липнуть до нього, наче мухи на щось запашне. Наприклад, дідусь Дональд тепер визнаний законом шахрай: суд встановив, що він "домалював" квадратних метрів своєму пентхаусу, аби отримати більший кредит.

Попереду в Трампа ще чимало юридичних пригод: прокурори "шиють" 561 рік ув'язнення. Проти нього вже висунуто звинувачення у незаконній спробі скасувати результати виборів, за підкуп порноакторки, зберігання таємних документів у власному маєтку, в скоєнні злочинів проти держави й т.д. Та цього всього виявилося недостатньо...

Тепер деякі американські юристи стверджують, що Трамп формально може керувати країною і з вʼязниці, якщо його засудять ще до дня голосування.

Штати можуть отримати першого у своїй історії президента-в'язня, адже юридичне переслідування лише розпалює інтерес "лохторату" до нього. (https://t.me/orestokratiia/837) Трампу буде достатньо підписати документ про своє помилування, і він знову буде вільною людиною.

Та радше за все, Трамп стане президентом ще до того, як отримає вирок. Хоча шкода. Було б цікаво побачити інавгурацію всенародно обраного гаранта конституції в помаранчевій арештантській робі. Вʼязень у статусі президента зможе похоронити свої справи. Він фактично керуватиме Мін'юстом, звільнятиме будь-якого в.о. генпрокурора доти, поки не знайде лояльного.

Якщо ж Трамп не стане президентом, цілком можливо, що 9-тий десяток він розміняє таки в помаранчевій робі. Інших варіантів немає: або все втратить, або знову стане "лідером вільного світу".

Тепер - мораль. Американці полюбляють вихвалятися, що у них століттями працюють інститути демократії та справедливості. Та виявляється, що ці інститути розраховані на законослухняних персонажів, що бояться плям на репутації більше, ніж падіння біржових індексів. І як тільки знайшовся троянський політик, то одразу ж змусив систему відійти від традицій.

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