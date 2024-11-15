Трамп случайно показал свое истинное отношение к Путину: одна старая деталь раскрыла правду

Победа на выборах президента США Дональда Трампа вызвала серьезные опасения как в Украине, так и в странах Запада относительно того, какую позицию он займет по поводу российско-украинской войны. Заявления республиканца до выборов на тему российской агрессии против Украины и его, на первый взгляд, дружелюбное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину стали причиной, по которой в Кремле желали победы именно этого кандидата.

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Впрочем, одной из отличительных черт характера Трампа является его непредсказуемость, а опыт в крупном бизнесе наверняка помог ему научиться тщательно скрывать свои реальные мысли. Однако некоторые невербальные сигналы, как то первое рукопожатие Трампа и Путина еще в начале первой каденции американского президента, могут приоткрыть завесу тайны над тем, как Трамп действительно относится к российскому диктатору.

Когда стало ясно, что на выборах президента США побеждает Дональд Трамп, российские топ-пропагандисты впали в эйфорию: например, Маргарита Симоньян даже призвала провести в Москве автопробег с американскими флагами, потому что американцы, мол, такой знак одобрения "заслужили".

В Кремле на результаты выборов США реагировали сдержаннее, хотя Путин поспешил позвонить по телефону Трампу, чтобы поздравить с победой. И неудивительно, ведь многочисленные аналитики и эксперты еще до голосования констатировали: Путин верит, что Трамп поможет ему выйти из войны с Украиной, не отдавая назад оккупированные территории и избавившись от санкционного давления.

Сам Трамп публично неоднократно восторженно отзывался о Путине, подчеркивал свои "хорошие отношения" с российским диктатором и уверял, что очень быстро остановит войну. С другой стороны, в преддверии голосования он назвал "больными" тех, кто называл его "другом Путина", подчеркивал, что хозяин Кремля его боится и что он лично обещал Путину "ракеты по Москве" в случае нападения на Украину.

За какими из этих высказываний – настоящий Трамп можно гадать долго. Вместо этого некоторые выводы о реальном отношении новоизбранного президента США к Путину можно сделать, проанализировав невербальные сигналы его тела. В частности, кадры многолетней давности, на которых была зафиксирована первая встреча Путина и Трампа в начале прошлой президентской каденции последнего. На эти кадры попало очень красноречивое с точки зрения невербалики первое рукопожатие глав США и РФ.

На коротком видео, опубликованном российской службой BBC семь лет назад, видно, что, касаясь руки Путина, Трамп немного тянет ее на себя (слабее, чем он поступает обычно), а затем свободной ладонью неожиданно похлопывает визави по локтю снизу. В еще одном моменте он поглаживает Путина по спине.

На то, что при рукопожатии Трамп хлопает другого человека по руке, журналисты обращали внимание неоднократно. Специалисты утверждают: подобные похлопывания или поглаживания руки человека, на первый взгляд якобы демонстрирующие благосклонность, на самом деле являются напоминанием для визави, кто на самом деле главный. И Трамп такими напоминаниями не гнушается: к подобному "напоминанию о статусе" он прибегает постоянно.

С этой же целью президент США хлопает собеседника по плечу или по спине. Если же получает аналогичный ответный жест – повторяет похлопывание, демонстрируя, что именно он, как более важная персона, наделен правом "завершающего похлопывания".

Во время первой встречи с Путиным Трамп прибег к обоим этим способам демонстрации собственного превосходства и превосходства над российским диктатором. С этой же целью он использовал привычную для себя манеру тянуть руку визави на себя во время рукопожатия, а также другие способы нарушения личного пространства человека, чтобы психологически подавить оппонента с первых секунд встречи.

По мнению одного из самых известных в США психологов и эксперт по языку тела Питера Коллета, Трамп предпочитает такие энергичные рукопожатия с притягиванием руки собеседника поближе из-за того, что он стремится приблизить человека к себе. При этом, физически притягивая человека, он пытается перевести рукопожатие в вертикальное, что более характерно для близкого общения и подсознательно ассоциируется с родными людьми. Так что, считает Коллет, Трамп пытается "заставить" людей стать к нему максимально близко.

С другой стороны, Трамп на уровне подсознания стремится застать человека врасплох. Потому и делает то, чего от него не ожидают: слишком сильно дергает руку во время рукопожатия или применяет все те же похлопывания. Это, считает Коллет, целиком укладывается в нестабильный и непредсказуемый характер американского президента.

И вдобавок рукопожатие является символическим отображением отношений между двумя людьми. Ведь, пожимая друг другу руки, люди симметрично выполняют одно и то же действие, что символизирует такую же симметричность в отношениях. Трамп же, постоянно отступая от устоявшейся практики и добавляя в рукопожатие свои совершенно неожиданные элементы, лишает собеседников возможности ответить на рукопожатие симметрично. Так что, считает Коллет, таким образом Трамп – возможно, даже неосознанно, – постоянно нарушает личное пространство, демонстрирует пренебрежение и даже отвращение к окружающим и ставит под сомнение ценные принципы равенства и эгалитаризма.

И именно это можно было наблюдать на примере первого рукопожатия Трампа с Путиным.

Напомним, ранее Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться. Республиканец утверждает, что его администрация будет настойчиво работать для поиска решений.

Между тем номинированный на пост советника президента по нацбезопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что Трамп после вступления в должность хочет увидеть за столом переговоров российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Так он будет пытаться завершить войну в Украине.