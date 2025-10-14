'У нас много этих ракет': Трамп готов к разговору с Зеленским о 'Томагавках'

Президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

Видео дня

Об этом Трамп сообщил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Вашингтоне. Он ответил на вопрос журналистов о поставках этих ракет Украине.

"В пятницу ко мне приедет президент Украины. Я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы получить "Томагавки", – сказал Трамп.

Однако американский президент так и не сказал, поставит ли их Украине, но отметил, что Вашингтон имеет большой запас этих ракет.

При этом Трамп проигнорировал вопрос журналистов, позволят ли США Украине атаковать "Томагавками" Москву.

Вместо ответа на это, он обратился к президенту Аргентины и в шутку предложил ему "несколько "Томагавков" для оппозиции".

"У нас много "Томагавков. Может, вам нужно несколько "Томагавков" в Аргентине? Они нужны для вашей оппозиции, видимо, потому что видите ли, в этой стране против оппозиции используют "Томагавки". Не делайте так. Я гораздо приятнее", – в своем стиле пошутил Трамп.

Зеленский подтвердил, что будет говорить с Трампом о "Томагавках"

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября сообщил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

Глава государства уточнил, что к переговорам тщательно готовятся – с военными, МИД, министром энергетики, руководителем "Нафтогаза" и командой Офиса президента. По словам Зеленского, цель – сделать разговор максимально результативным для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривают три возможных варианта финансирования поставок ракет Tomahawk. Среди них – средства НАТО, прямая закупка и использование замороженных российских активов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что ЕС готов помочь Украине с финансированием вооружения за счет замороженных российских активов.

