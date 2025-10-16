Украина действительно может перейти в наступление на фронте – Politico

Силы обороны Украины могут перейти в наступление, такой план действительно существует и он на повестке дня встречи президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Однако его реализация напрямую зависит от американской военной помощи.

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться инкогнито.

"Мы действительно можем перейти в наступление – все зависит от вооружения, которое мы получим, и утвержденного плана", – заявил собеседник издания.

Накануне об этом говорил президент США Дональд Трамп.

"Они (украинцы. – Ред.) хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы идти в наступление", – сказал глава Белого дома перед запланированной на 17 октября встречей с Зеленским, на которой, как ожидается, будут обсуждать передачу дальнобойных ракет "Томагавк".

Кроме возможной поставки этих ракет, США рассматривают, по словам Трампа, и "другие варианты".

Журналисты отмечают, что в последние недели украинская армия смогла провести небольшие контрнаступательные операции и отвоевать часть Донецкой и Запорожской областей. Однако, как констатируют авторы статьи, по данным украинской исследовательской группы DeepState, Россия постепенно продвигается в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Украина рассматривает американские крылатые ракеты дальнего действия как сдерживающий фактор, который заставит Москву дважды подумать, прежде чем нападать, не в последнюю очередь потому, что это будет сигналом Кремлю о том, что Вашингтон твердо стоит на стороне Киева, пишет издание. И теперь США, похоже, присоединяются к мнению Украины.

Что предшествовало

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об украинской контрнаступательной операции в районе Покровска и Доброполья Донецкой области.

29 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за время контрнаступательной операции Сил обороны в районе российского выступления вблизи Доброполья от врага освобождено около 175 кв. км украинской земли. Еще почти 200 кв. км украинские воины зачистили от российских ДРГ.

8 октября глава государства отмечал, что в рамках указанной операции в Донецкой области у оккупационных войск уже более 12 тыс. потерь, 60% из них – безвозвратные.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

А министерство войны Соединенных Штатов разработало и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и о продаже через программу НАТО PURL.

