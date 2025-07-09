Трамп заявлял, что угрожал Путину 'бомбить Москву': в CNN обнародовали интересные записи за 2024 год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал российскому диктатору Владимиру Путину "бомбить Москву". Таким образом глава Белого дома пытался сдержать главу Кремля от агрессии к Украине.

Видео дня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на аудиозапись закрытого собрания доноров, состоявшегося в 2024 году. Похожее предупреждение Трамп передал и президенту Китая Си Цзиньпину относительно возможного нападения на Тайвань.

"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к черту. Говорю тебе, у меня нет выбора", – заявил Трамп во время одного из сборов средств, согласно аудиозаписи. – "А потом (Путин. – Ред.) говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", – говорится в сообщении.

Лидеру Китая американский президент сказал, что США будут бомбить Пекин в ответ.

"Он подумал, что я сошел с ума", – сказал Трамп о Си.

Эти комментарии, которые прозвучали в контексте обсуждений второго президентского срока Дональда Трампа, были зафиксированы на ряде благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Аудиозаписи, которые ранее не публиковались, получили журналисты Джош Доузи, Тайлер Пейджер и Исаак Арнсдорф, они подробно описали содержание разговоров в своей новой книге "2024". Предвыборный штаб Трампа отказался комментировать содержание этих записей.

В статье указано, что записи демонстрируют неформальную и откровенную сторону Трампа, которой он делился в тесном кругу богатых доноров. В своих заявлениях он касался не только жесткой внешнеполитической линии, но и идеи депортации студентов-протестующих, а также выражал убеждение, что получатели социальной помощи всегда будут поддерживать демократов.

"Трамп ссылался на свои разговоры с Путиным и Си, утверждая, что он бы предотвратил конфликты в Украине и Газе, если бы был президентом вместо Джо Байдена – утверждение, которое он продолжает повторять, пытаясь сейчас прекратить обе войны", – говорится в статье.

На одном из мероприятий по сбору средств Дональд Трамп хвастался тем, что оказывает давление на влиятельных союзников, заставляя их вносить десятки миллионов долларов в его предвыборный фонд. Во время другого мероприятия он объявил о планах своей будущей администрации по депортации студентов-протестующих, а также поделился деталями своих разговоров с лидерами иностранных государств.

В марте 2022 года в телефонном разговоре с игроком в гольф Джоном Дейли Дональд Трамп рассказал о ядерном оружии и угрозах, которые, по его словам, он озвучил Владимиру Путину.

"Знаете, он был моим другом. Я прекрасно с ним ладил. Я говорил: "Владимир, если ты это сделаешь, мы ударим по Москве". Я говорил: "Мы ударим по Москве", – отметил глава Белого дома.

В мае 2024 года в статье The Washington Post говорилось, что часто на мероприятиях собрания доноров разговоры Трампа касаются внешней политики.

Например, на одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся в Тайвань, что удивило некоторых доноров.

Напомним, во время общения с журналистами 8 июля, Трамп открыто раскритиковал Путина и выразил недовольство в отношении его. Американский президент заявил, что рассматривает введение санкций против РФ, и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для российского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным, и поэтому даст Киеву возможность защититься от российских атак. Впоследствии в Пентагоне объявили, что отправят Украине больше оборонительного оружия после некоторой паузы в поставках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!