Прошли два года и триста двадцать дней войны. Сегодняшние карты ISW мало чем отличаются от вчерашних. Есть два мизерных продвижения Россиян на Покровском и Купянском направлениях, но это все едва заметно в масштабах всего фронта. Причем на Покровском направлении это продвижение даже не на Покровск, а куда-то в сторону, на юго-запад.

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Состоялась очередная (есть опасения, что последняя) встреча спонсоров Украины в формате "Рамштайн". Председательствовал (вот он уж точно в последний раз) нынешний министр обороны США Ллойд Остин.

Он объявил о последнем (опять!) для нынешней американской администрации пакете военной помощи Украине в размере 500 млн. долларов. Пакет, в частности включает в себя ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и ракеты класса "воздух – земля" (обратите внимание!), а также оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.

Для полноты картины, следует отметить, что в результате блестящей деятельности команды Байдена и ее "непоколебимой" поддержки Украины, на сегодняшний день остались неизрасходованным по разным оценкам от 3,5 до 4 млрд. долларов по программе PDA (которые уже были одобрены Конгрессом и должны были быть израсходованы еще до конца сентября).

Когда почти всю первую половину прошлого года мы сокрушались по поводу того, что в связи с задержкой в Конгрессе США решения о выделении помощи Украине, она вынуждена обороняться опираясь только лишь на поддержку Европы, тогда ВСУ удавалось значительно эффективнее сдерживать наступление россиян и темпы их наступления были ниже, чем потом, когда все решения были приняты и дело было за тем, чтобы администрация Байдена все это смогла быстро поставить в ВСУ.

Нет никаких сомнений в том, что нынешнее положение на фронте в значительной степени связано с недопоставкой оружия на упомянутые выше 4 млрд. долларов. И то, что в последний полтора месяца темпы российского наступления заметно снизились, тоже напрямую связано с тем, что в ноябре-декабре администрация Байдена принялась лихорадочно наращивать объемы поставок оружия Украине. Но упущенные полгода (май - октябрь) полностью компенсировать так, увы, и не удалось…

Да и чему удивляться? Если во главе страны стоит впавший в маразм древний старик, то было бы наивно ожидать от его команды какой-то решительности и расторопности. Вот и приехав в Калифорнию в связи с бушующими там пожарами, действующий президент США Байден утешил людей, у которых дотла сгорели их дома, новостью про рождение у него правнучки. Правда, потом он поправился и сказал - правнука. Но как на самом деле - так и осталось тайной…

В рамках этого "Рамштайна" еще Канада объявила о пакете помощи в 305 млн. долларов. Из них $138,9 пойдет на закупку и доставку в Украину снарядов большого калибра в рамках Чешской инициативы. Еще $34,7 млн будут выделены на закупку боеприпасов разных калибров у канадской промышленности. Также Канада передает $69,4 млн на т.н. "Датскую модель" – поддержку производства военных беспилотников украинской оборонной промышленностью.

Зеленский на заседании "Рамштайна" заявил о том, что приветствует размещение на территории Украины войск стран НАТО. Конкретно он сказал так: "Наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру… Мы все понимаем - на сегодняшний день цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру… Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным".

Отдельно Зеленский встретился в Рамштайне с министром обороны Германии Писториусом. Обсуждалась, разумеется, военная помощь Украине в 2025 году, а именно - поставки дополнительных средств ПВО, будущая работа формата "Рамштайн", поддержка украинского производства вооружения и техники и т.д.

Об этом сам Зеленский написал в Telegram и при этом добавил: "Украина благодарна Германии за лидерство в усилении нашей ПВО, за тысячи жизней, которые мы спасли вместе". Одному Богу известно сколько сил ему потребовалось, чтобы выдавить из себя эти слова… Мои аплодисменты. Ведь может же, когда захочет…

Воодушевленный Писториус не остался в долгу и пообещал новые поставки систем ПВО IRIS-T, а также сообщил, что им принято решение о перенаправлении в Украину большой партии управляемых ракет для ЗРК IRIS-T, которые первоначально были предназначены для поставки бундесверу.

Мне еще показалось важным, что Кит Келлогг сказал в интервью телеканалу Fox News (комментируя заявления Трампа на пресс-конференции 7 января), что "…нужно понимать, что Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. На самом деле он пытается спасти Украину и ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это справедливо и честно, и он говорил это неоднократно",

По мнению Келлога, Трамп сможет предложить "приемлемое решение" для окончания войны "в ближайшее время". И добавил: "…когда я говорю про ближайшее время, я бы хотел поставить себе цель на личном и профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим сто дней".

Вот, пожалуй, на сегодня и все, на что я обратил внимание и что показалось мне важным для моего дневника.

Слава Украине!

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, несмотря на выданный МУС ордер на арест, Польша не будет арестовывать премьер-министра Израиля Нетаньяху, если тот примет решение приехать в Освенцим (Аушвиц) на мероприятия в связи с 80-летием освобождения этого концлагеря от нацистов. С таким предложением к нему обратился президент Польши Анджей Дуда.

Что я могу в связи с этим сказать? Жизнь богаче Римского статута… А вы Монголию ругали…