Трамп: хочу остановку огня на 30 дней. Кто не останавливается, я не виноват. Вы увидите мой гнев. Быстро давайте остановили боевые действия и переходим к переговорам двусторонним. Я уже от вас устал. Спать не могу, бургер в желудок не лезет, даже кола не помогает.

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Украина: мы в принципе ок.

Европа совместно с Украиной и США;

Путин. Вот тебе ультиматум. Или остановка огня, чтобы потом вести нормальные переговоры, или мы за себя не отвечаем. Санкции будут такие, что тебе не снились даже. У тебя время до понедельника.

Путин: пошли нах. Назначаю стрелку в Стамбуле. Поговорим там. Туда приедут мои пацаны и передадут мой ультиматум. Виткоф знает, я ему показывал. Война продолжается, кстати. Готовьтесь к Орешнику, если я увижу хоть одну новую санкцию до понедельника.

Трамп: о какой великий день. Какой большой шаг Путина. Как он красиво нас послал. О, прямые переговоры в Стамбуле, это все о чем мы мечтали. Мы же тогда сможем умыть руки и я смогу наконец-то выспаться. Какой великий день. Надо отпраздновать, поиграть в гольф.