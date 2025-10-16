Трамп "оптимистично" настроен на мир между РФ и Украиной после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке – Politico

Президент США Дональд Трамп "оптимистично настроен" насчет возможности достижения мира в Украине. Он надеется, что ему удастся "убедить обе стороны остановить бессмысленные убийства". Такого мнения американский лидер придерживается после успешного обмена заложниками между Израилем и ХАМАС.

Об этом изданию Politico сообщил представитель Белого дома. Трамп часто жаловался, что войну между Россией и Украиной решить гораздо сложнее, чем он изначально думал. Однако теперь этот расчет может измениться, американская администрация полна надежд после успеха на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп давно выражал свое желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС", – сказал чиновник Белого дома.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своих военных позиций и экономической ситуации в стране.

"Как заявил президент, война для России идет не очень хорошо, ее экономика находится в руинах, она продолжает терять тысячи жизней, чтобы "практически не получить земли". Если бы они были умнее, они бы срочно добивались соглашения о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, остановили бы убийства и вернули бы свою страну на правильный путь. Президент Путин неоднократно отклонял щедрые предложения о мире, которые были бы выгодными для России", – отметил представитель Белого дома.

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа и главный переговорщик на Ближнем Востоке и в Европе, назвал иностранным коллегам три главные цели внешней политики президента на его второй срок. Это прекращение конфликта в Газе, прекращение войны между Россией и Украиной и согласование новой ядерной сделки с Ираном.

"Они осознали, что Газа будет самым простым из трех вариантов. Но они не собираются отказываться от других. Более того, есть ощущение, что успех приведет к еще большему успеху", – сказал источник, тесно связанный с командой президента США по национальной безопасности.

Диалог Украины и США

В пятницу у Трампа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она является частью недельных скоординированных усилий украинской стороны, направленных на переключение внимания администрации с Ближнего Востока на Россию.

Американские и украинские чиновники проведут двусторонние переговоры перед встречей лидеров в Белом доме. Президенты же обсудят запрос Киева на поставку ракет "Томагавк" и других дополнительных вооружений и систем противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в производстве беспилотников, сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"У нас есть несколько украинских делегаций, которые работают над тем, чтобы максимизировать влияние встречи лидеров в эту пятницу. Это совершенно новый формат взаимодействия: военные команды работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами для координации усилий; делегации по вопросам экономики и энергетики сосредотачиваются на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины путем мобилизации участия США в закупках газа", – отметила она.

Стефанишина добавила, что усилия Киева по взаимодействию с Белым домом, законодателями и бизнесом в Вашингтоне имеют целью "выявить потенциал для глобального политического толчка, который положит конец войне".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится на грани краха. Он подчеркнул, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины.

Ввиду этого Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

