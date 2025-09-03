Чистки в высшем руководстве армии Китая: откажется ли Си Цзиньпин от вторжения на Тайвань

Как сообщает американская пресса, в частности, издание Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин проводит наибольшие чистки военного руководства со времен Мао Цзэдуна. Речь идет о том, что китайский лидер уже отстранил почти пятую часть генералов Национально-освободительной Армии Китая (НОАК), которых лично назначил, чего не было уже несколько десятилетий. В общем с 2022 года 14 из 79 назначенных Си генералов либо исчезли, либо находятся под следствием.

Первый военный заместитель Си Цзиньпина исчез еще весной 2024 года

В апреле 2024 года с публичных мероприятий исчез Хэ Вэйдун – первый заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), который ранее считался доверенным лицом Си Цзиньпина. Его уровень в военной иерархии был таким, что в ЦВК он был заместителем самого Си, который лично возглавляет эту комиссию. Эксперты и журналисты заметили отсутствие Хэ Вэйдуна на традиционной церемонии посадки деревьев, что стало очевидным признаком очередного устранения с высшей военной должности такой важной фигуры. Также китайская Центральная военная комиссия сократилась до четырёх членов из семи в начале третьего срока Си Цзиньпина (с 2022 года), а это наименьший состав в эпоху после Мао Цзэдуна.

Стоит отметить, что данная комиссия в структуре китайских высших органов власти отвечает не только за армию, но и за её закупки, весь ВПК, а также за внутренние войска, которые имеют функции военной полиции и имеют в подчинении войска министерства общественной безопасности, т.е. китайского МВД.

Пропавший Хэ Вэйдун мог отвечать за подготовку к вторжению на Тайвань

Стоит заметить, что пропавший Хэ Вэйдун стал заместителем председателя ЦИК прямо с должности командующего Восточным военным округом, который насчитывает почти четверть всей армии Китая по личному составу и вооружению. При этом Восточный округ НОАК является одним из важнейших, ведь именно он отвечает за противодействие Японии и Тайваню. Его назначение в 2022 году свидетельствовало о сосредоточенности Си Цзиньпина на идее атаковать Тайвань, а профильный командующий округом в должности первого заместителя ЦИК должен был бы профессионально воплощать в жизнь планы нападения на Тайвань. Кроме того, сообщается об исчезновении из публичного пространства преемника Хэ Вэйдуна на на посту командующего Восточным округом Линь Сяньяна, с которым они были земляками, а следовательно, могли принадлежать одной политической группе в верхушке НОАК. Именно это могло стать основанием для подозрения в нелояльности самому Си Цзиньпину, а это, как и в сталинские времена в СССР, – прямой путь к отстранению от должности, аресту, а в дальнейшем заключению или казни. Также исчезновение Линь Сяньяна связывают с арестом другого влиятельного китайского генерала, Мяо Хуа, который был главой департамента политических комиссаров в ЦИК, сейчас против него начато расследование.

Чистки продолжаются как в министерстве обороны, так и в подразделениях ядерной триады КНР

Также значительное внимание привлекает и тот факт, что чистки коснулись даже важнейшего звена китайской армии – ракетных войск, ответственных за ядерный арсенал КНР. Кроме того, начиная с 2023 года были отстранены два министра обороны – Вэй Фэнхэ, занимавший должность 6 лет, и Ли Шанфу, возглавлявший министерство всего 7 месяцев, что для консервативной китайской системы управления – рекордно короткий срок. Причиной таких громких отставок была названа коррупция в системе закупок вооружения и создание частных военных группировок.

Си Цзиньпин подражает Сталину в чистках военного аппарата перед войной

Политические эксперты и аналитики отмечают, что такие масштабные чистки вызывают вопросы относительно боеготовности китайской армии и доверия Си к собственному генералитету, особенно в контексте потенциального конфликта вокруг Тайваня. Поэтому следующей возможностью для новых кадровых назначений, особенно в ЦИК, станет Четвертый пленум Компартии Китая в октябре 2025 года. Сейчас увольнения и аресты генералов военной верхушки КНР выглядит как очищение от старых, коррумпированных и, возможно, не совсем лояльных кадров. При этом снова напрашиваются аналогии со сталинскими чистками в Красной армии в 1937-1940 годах, которые явно подорвали эффективность и мораль перед вступлением СССР во Вторую мировую войну. Еще одним фактором может быть низкая компетентность некоторых китайских генералов или неготовность выполнять рискованные задачи. Несмотря на всю мощь и размеры армии Китая, никто не гарантирует успеха вторжения на Тайвань, которое, судя по риторике Си Цзиньпина, почти неизбежно к 2027 году.

Поэтому можно предположить существование оппозиции в верхушке НОАК, которая либо пытается отговорить Си от военной операции против Тайваня, либо тайно саботирует ее подготовку. Менее вероятным, но реальным вариантом может вообще быть существование признаков военного заговора против Си Цзиньпина, и именно по таким причинам чистки в армии проводил параноик Сталин. Неудивительно, что фанат сталинских методов управления Си Цзиньпин сознательно или подсознательно подражает своему кумиру.

В любом случае это свидетельствует о серьезных проблемах в военном руководстве КНР, но вряд ли заставит китайского лидера отказаться от идеи военной операции против Тайваня.