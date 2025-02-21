Глава Кремля Владимир Путин – это диктатор, убивавший своих политических оппонентов по всему миру. За время своего господства в РФ он вторгся в ряд стран, нарушив все международные договоры. Путин начал полномасштабную войну в Украине и совершает жестокие военные преступления. Украина защищается от кровавого диктатора и борется за свою независимость.

Видео дня

С таким заявлением обратилось к президенту США Дональду Трампу консервативное издание The New York Post, известное своей поддержкой республиканской платформы. В развернутой статье комментатор Дуглас Мюррей указал десять четких утверждений о войне России против Украины.

Публикация вышла под заголовком: "Господин президент: Путин – это диктатор, и вот десять истин о российско-украинской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск".

"Это была бурная и дезориентирующая неделя в международной дипломатии – с безумными последствиями для Украины, будущей позиции Америки в мире, а также наследия президента Трампа", – говорится в статье.

Издание отмечает, что, несмотря на "бешеную смесь диких мыслей", которые прозвучали в последние дни из Белого дома, каждый американский избиратель должен придерживаться десяти истин. Ибо если не относиться к ним с должной серьезностью, это будет иметь огромные последствия на следующие десятилетия.

Среди этих истин автор называет ряд неоспоримых фактов.

" Владимир Путин начал эту войну, несмотря на слова Трампа несколько дней назад", – отмечает автор.

Россия борется за то, чтобы завоевать больше земель. При этом Москва совершает жестокие военные преступления, в частности, похищает украинских детей. Украина борется за свою свободу и суверенитет.

Издание опровергает ряд кремлевских фейков. В частности, автор статьи отмечает, что украинцы – не один народ с россиянами, как об этом заявляет Путин. Он также лжет, утверждая, что "современная Украина в полной мере является продуктом советской эпохи". Украинцы и россияне – это две отдельные этнические группы. Они говорят на разных языках и имеют разные истории, отмечается в публикации

" Путин – диктатор. Путин руководил Россией железной рукой КГБ с момента прихода к власти в 1999 году. Он безжалостно подавлял независимые СМИ, положил конец свободным и честным выборам, разгромил гражданское общество и убил своих политических оппонентов. И не только в России, но и во всем есть, но и во всем".

В то же время, издание отмечает, что Зеленский не является диктатором, и указывает на то, что он выиграл президентские выборы 2019 года, которые были свободными и честными.

"Его рейтинг одобрения составляет 57%, а не 4%, как заявил Трамп", – констатирует газета.

На следующих выборах Зеленского могут переизбрать или избрать другого президента, а вот Путина всегда переизберут в России, "поскольку его выборы – это мошенничество и показательное шоу".

"Украина – друг США. Украина хочет быть частью мирового порядка, возглавляемого Америкой. Ее народ и правительство глубоко проамериканские", – отмечает издание.

Еще одной истиной является то, что Путину нельзя доверять, с чем соглашается 81% американских избирателей. Ведь кремлевский диктатор все время нарушает все международные соглашения, он вторгся в несколько стран, неоднократно вмешивался в выборы в других государствах. Он нарушил, в том числе, Договор о РСМД из США.

"Всю свою карьеру он Путин врал американским президентам и европейским лидерам. Он врал Трампу даже после возвращения Трампа на должность. Совсем недавно Путин пообещал, что не будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Но только на этой неделе он нанес массированный ракетный и беспилотный удар по многочисленным энергообъектам в Украине", – напоминает автор.

Также истиной является то, что американская помощь Украине не напрасна, ведь она пошла на защиту народа Украины и ее суверенитета. Также издание опровергает завышенные Трампом суммы этой помощи и указывает, что значительная часть этих средств осталась в США. По данным Пентагона, около $58 млрд из $183 млрд помощи Украине потрачено в Америке. Это деньги, которые принесли пользу американским работникам и промышленности, отмечается в публикации.

"Можно критиковать Зеленского, жаловаться. Но мы не должны питать иллюзий по поводу того, кто разжег этот пожар и кто является настоящим диктатором или злодеем в этой трагической истории", – подчеркивает автор статьи.

Издание отмечает, что Дональд Трамп имеет шанс покончить с этой войной, прекратить убийства, возможно, даже получить Нобелевскую премию мира. Но его не будут уважать, если вместо мира будет умиротворение агрессора. А приговор истории будет еще более суровым – десятилетия мира и процветания Европы и Америки будут выброшены в пользу возрождения агрессивной России.

"Без крепкого мира пострадает не только Украина. Пострадаем все мы. И это истина конечной инстанции", – подчеркивает издание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!