Блог | Трамп остановил доставку помощи, которую отправил еще Байден
Ну як тут не подякувати людині. Людина так старається заради миру. Не хоче, щоб гинули люди. Особливо його улюблені росіяни. Звісно, ті вже казали, що найбільш смертоносну зброю постачають канадійці, а американці - так собі. Але все ж..
Скажем же усі разом "дякую, Дональд". Якби ти був президентом у 2022 році, то війна точно б давно вже закінчилась. Просто тому що український армії було б нічим воювати. Ніхто б не постачав зброю. Не об єднував західний світ у єдину коаліцію. Не вводив би санкції. Який простий був шлях до миру. І тільки провісник миру, геніальний Трамп побачив це. Ну або вичитав у постах російської пропаганди, де вже три роки писали якраз про такий шлях до швидкого миру.
І головне не плутати причину і привід. Бо спровокований скандал у пʼятницю є типовим приводом. Але точно на є причиною. Бо такі фундаментальні рішення не приймають просто в результаті дитячих образ. А це фундаментальне рішення. Фундаментальний разворот.
Тому привід - це скандал. І привід завжди можна вигадати. Як вчора, коли Трамп готувався до прийняття цього рішення, він знов зробив пост, в якому доколупався до фрази Зеленського "що до миру ще далеко". Хоча сама фраза супер невинна. Це просто вербальний "костюм". Привід, який тобі потрібен.
Так, Зеленський піддався на провокацію і це була помилка. Але трагедія ситуації у тому, що там, у Білому Дому, в серці США, його хотіли спровокувати. Щоб отримати привід.
Що ж, тепер ми побачили другу серію.
Що далі? У сценариста такий забористий план, що уявити неможливо. Але є один момент. Трамп хоче примусити Україну до капітуляції. Але це вже так не працює. Пройшло три роки. Є європейська підтримка. Європа довго запрягає, їде не швидко, але невідворотньо. Є запас зброї, яку швидко доставили від Байдена. І швидкої перемоги у Трампа не вийде.
Чи йому буде просто достатньо, щоб Зеленський публічно вибачився?
Цікаво, чи ці сценаристи думають, що це серіал "чорне дзеркало" і Зеленський у ролі премʼєр міністра? Тоді вони помиляються. Бо, здається, сцена із свинею вже давно на екранах і там немає Зеленського, а є тільки Трамп, Маск і Венс…